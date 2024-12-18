Справа Мегабанку та 1xBet: ДБР затримало 6 підозрюваних

Ще шістьом особам у цій справі вручено підозри

В Україні тривають арешти, пов’язані з азартними іграми. Українські правоохоронці затримали п’ятьох осіб у справі про Royal Pay, 1xBet та харківський Мегабанк, який зараз перебуває у стані ліквідації.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. За їхніми даними, затриманням займалося ДБР, а серед фігурантів ексдиректор ТОВ "Твоя Беттінгова Компанія" (1xBet) Олександр Родін та керівниця київського відділення Мегабанку Тетяна Ткаліч.

Ще шістьом особам у цій справі вручено підозри. Правоохоронці повідомили, що коло підозрюваних буде розширено і до відповідальності буде притягнуто керівних осіб Мегабанку.

Для довідки: 1xBet – це російська букмекерська компанія, заснована у 2007 році у Брянську, РФ. З 2022 року в Україні діє філія компанії, ТОВ "Твоя Беттінгова компанія", яка має право використовувати бренд 1xBet в Україні. Минулим директором ТОВ "Твоя Беттінгова компанія" є Олександр Родін.

У серпні 2022 року Бюро економічної безпеки України відкрило провадження по 1xBet у підозрі в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

У листопаді 2022 року КРАІЛ розпочала перевірку всіх операторів азартних ігор, які офіційно працюють в Україні, з приводу їхніх зв’язків із РФ.

У березні 2023 року суд заарештував 100% корпоративних прав компанії вартістю 30 млн. грн., яка провадила незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в інтернеті. У травні того ж року нацагентство АРМА отримало в управління 30 млн грн (100% статутного капіталу) ТОВ "Твоя Баттінгова компанія", що працювало під брендом 1xBet.

31 травня 2024 року ВАКС стягнув у дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд грн у ТОВ "Роял Пей", що належали російському букмекеру 1xBet

Мегабанк – найбільший банк Харкова. Поки він перебуває у процесі ліквідації, правоохоронці викрили фінансову угоду з нерухомістю. За даними слідства, посадові особи фінустанови спільно з керівниками низки компаній, підробивши документи, перевели у власність третіх осіб вісім об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 360 мільйонів гривень. Зазначені об’єкти ще на початку лютого 2022 року були передані харківським банком в іпотеку двом юридичним особам – латвійській SIA Royal Pay Europe та кіпрській Startling Limited – як забезпечення виконання зобов’язань перед ними. Правоохоронці встановили, що ці компанії мають зв’язок із російським букмекером 1xBet та іншими компаніями та особами, які завдавали шкоди національним інтересам та безпеці України.

Днями Державне бюро розслідувань повідомило про підозри шести особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером 1xBet, вивести з активів збанкрутілого Мегабанку.

Олександр Володимирович Родін

За інформацією ЗМІ, у 2013 році розшукувався органами досудового розслідування за статтею "Грабіж".

У відкритих реєстрах йдеться про те, що він раніше був членом Аграрної партії України.

Був кандидатом на вибори до парламенту 2019 року від вищезазначеної партії.

Член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Засновник Закритого акціонерного товариства "ГАЗ".

Мав борги та штрафи. Зокрема, проти Батьківщини відкрито провадження у цивільній справі про стягнення заборгованості у сумі 25242,30 грн перед "Приватбанком".

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо про затримання голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Його підозрюють у співпраці з Росією

Також раніше "Телеграф" писав, що в Україні заборонили рекламувати онлайн-казино та букмекерів. Причиною цього є ігрова залежність під час воєнного стану, зокрема серед військовослужбовців.