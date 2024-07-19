Як працює завод на лінії фронту: Інтерпайп розкриває секрети

Компанія Інтерпайп Віктора Пінчука витратила на доплати та соціальні програми у прифронтовому Нікополі близько 430 мільйонів гривень з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив директор заводу "Ніко Тьюб" В’ячеслав Чернов Економічній правді, яка зробила спеціальний репортаж з нікопольського трубного заводу з нагоди Дня металурга.

За його словами, мета цих фінансових вкладень — зробити все, щоб залишити понівечене місто придатним для роботи та життя. Нікополь розташований лише за кілька кілометрів від фронту та окупованого Енергодару та ЗАЕС, а рашистська артилерія обстрілює місто у щоденному режимі.

У репортажі ідеться, що на підприємстві Інтерпайп у Нікополі нині працює 2000 людей. Дахи цехів витримують влучання артилерії, а самі робітники називають завод одним з найбезпечніших місць у Нікополі, адже жодну людину ще не було вбито або поранено під час робочої зміни.

Однак компанія відчуває кожну тривогу на своєму бюджеті. Робота під час обстрілів зупиняється, персонал йде в укриття, працівникам доплачують гроші за "ризикову" зміну, а керівництво змушено шукати кошти на ремонт приміщень та енергетичного обладнання.

Інетрпайп Пінчука взяв на себе забезпечення працівників продуктовими сертифікатами, релокацію дітей та співробітників у безпечні райони, програми відпочинку, будівництво бетонних укриттів тощо.

Особливо важливою для нікопольців є допомога з відновленням житла. Щойно будинок співробітника отримує пошкодження від обстрілу – компанія відправляє туди комісію й фінансує його відновлення.

При цьому завод експортує свою продукцію у десятки країн світу і майже вийшов на довоєннй рівень обсягів виробництва.

"Виживання всього 100-тисячного міста тепер залежить від трубних підприємств. Доходи від експорту розподіляються на всіх і дозволяють працювати кафе, ресторанам, пивоварням, магазинам, офісам тощо", — йдеться у репортажі з незламного Нікополя.