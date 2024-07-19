Как работает завод на линии фронта: Интерпайп раскрывает секреты

Компания Интерпайп Виктора Пинчука потратила на доплаты и социальные программы в прифронтовом Никополе около 430 миллионов гривен с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил директор завода "Нико Тьюб" Вячеслав Чернов Экономической правде, сделавшей специальный репортаж с никопольского трубного завода по случаю Дня металлурга.

По его словам, цель этих финансовых вложений — сделать все, чтобы оставить истерзанный город пригодным для работы и жизни. Никополь расположен всего в нескольких километрах от фронта и оккупированного Энергодара и ЗАЭС, а рашистская артиллерия обстреливает город в ежедневном режиме.

В репортаже говорится, что на предприятии Интерпайп в Никополе сейчас работает 2000 человек. Крыши цехов выдерживают попадание артиллерии, а сами рабочие называют завод одним из самых безопасных мест в Никополе, ведь ни один человек еще не был убит или ранен во время рабочей смены.

Однако компания чувствует каждую тревогу в своем бюджете. Работа при обстрелах останавливается, персонал идет в укрытие, работникам доплачивают деньги за "рисковую" смену, а руководство вынуждено искать средства на ремонт помещений и энергетического оборудования.

Инетрпайп Пинчука взял на себя обеспечение работников продуктовыми сертификатами, релокацию детей и сотрудников в безопасные районы, программы отдыха, строительство бетонных укрытий.

Особенно важна для никопольцев помощь с восстановлением жилья. Как только дом сотрудника получает повреждение от обстрела – компания отправляет туда комиссию и финансирует его восстановление.

При этом завод экспортирует свою продукцию в десятки стран мира и почти вышел на довоенный уровень производства.

"Выживание всего 100-тысячного города теперь зависит от трубных предприятий. Доходы от экспорта распределяются на всех и позволяют работать кафе, ресторанам, пивоварням, магазинам, офисам и т.д.", — говорится в репортаже из несгибаемого Никополя.