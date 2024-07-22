Субсидія на паливо: як держава може допомогти купити дрова

Гроші на дрова чи вугілля отримують раз на рік

Окрім житлової субсидії українці можуть також отримувати допомогу на придбання твердого та рідкого палива для печей. Це можуть зробити ті громадяни, житло яких не підключене до постачання теплової енергії, а також вони не використовують газове чи електричне індивідуальне опалення.

У Пенсійному фонді зазначають, що на відміну від виплати житлової субсидії, цей вид допомоги виплачується раз на рік. В іншому — порядок подачі документів аналогічний. Людина звертається до Пенсійного фонду особисто або через ЦНАП чи відповідального у виконавчому органі місцевої ради, або ж онлайн через портал ПФУ, додаток фонду чи портал "Дія".

Вимоги для отримувача субсидії ті ж самі — не мати великих статків, нових автомобілів тощо. Однак субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива розраховується з огляду доходів за попередній календарний рік.

Щоправда, для отримання субсидії може знадобитися додатковий документ — довідка про те, що заявник використовує пічне опалення. Подавати документи на отримання такого виду субсидії можна впродовж опалювального сезону, який стартує 1 жовтня. Зробити це можна до кінця періоду — 30 квітня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на отримання ВПО житлової субсидії не впливає допомога від держави на проживання. Для цієї категорії українців також не обов'язковий договір оренди житла.