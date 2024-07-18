"Нульова субсидія": чому це не є відмовою від допомоги та що робити далі

Сума обов'язкового платежу розраховується індивідуально

В травні та на початку літа українцям перерахували суми субсидій на неопалювальний період. Однак багато хто отримав в результаті перерахунку так звану "нульову субсидію". Спіткало це і тих, хто подавав документи на допомогу вперше.

Лякатися того не варто — це не відмова у допомозі і право на субсидію є. В Пенсійному фонді роз’яснили, що сума субсидії — це різниця між нарахуваннями за послуги ЖКГ та обов’язковим платежем.

В разі якщо вартість житлово-комунальних послуг дорівнює обов’язковому платежу, субсидію нараховують у сумі 0,00 грн. Це не відмова і не припинення виплат, а тільки розмір допомоги на неопалювальний період.

При зміні неопалювального на опалювальний період або при підвищенні тарифів сума перераховуватиметься автоматично. Додаткове звернення для цього зазвичай не потрібне, однак перед початком опалювального сезону ПФУ надасть додаткові рекомендації.

Суму призначеної субсидії можна подивитись через портал ПФУ, портал "Дія" чи мобільний застосунок фонду. Також можна отримати дані звернувшись особисто. Раніше "Телеграф" розповідав про плани започаткувати ще один вид субсидії — допомогу на оренду для ВПО. Така допомога поки не затверджена урядом.