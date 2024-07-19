ВПО можуть отримати субсидію на комунальні послуги: як це зробити

Для переселенців є певні особливості при подачі документів на отримання допомоги

В Україні субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати не тільки ті хто офіційно зареєстрований в житлі. Право також мають орендарі приміщень на основі договору оренди. Без цього документа субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати внутрішньо переміщені особи.

ВПО надають довідку про реєстрацію статусу за фактичним місцем проживання. Важливо зазначити, що якщо людина отримує субсидію за квартиру, в якій вона наразі фактично не проживає, то спочатку треба припинити надання однієї субсидії і подати документи заново на отримання субсидії за новою адресою.

Зробити це можна звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду, ЦНАПів, певних осіб в територіальних радах або ж використати онлайн оформлення через вебпортал Пенсійного фонду, додаток для смартфонів чи портал "Дія".

Необхідні документи:

Заява про призначення субсидії

Декларація про доходи та витрати

Паспорт

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Окрім того, що укладання договору оренди житла не вимагається, також варто зауважити, що склад домогосподарства вказується заявником у декларації. Також є особливості при підрахуванні сукупного доходу домогосподарства. В нього не враховується допомога на проживання яка виплачується ВПО, а також виплати від міжнародних організацій, зокрема від ООН.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні готуються впроваджувати новий вид субсидіювання внутрішньо переміщених осіб. Мова про субсидію на оренду житла. Процедура наразі ще не затверджена урядом, однак вже відомо що вона також буде доступна не всім категоріям населення.