Укр

Субсидия на топливо: как государство может помочь купить дрова

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Если для отопления используют дрова, можно получить помощь от государства Новость обновлена 22 июля 2024, 08:50
Если для отопления используют дрова, можно получить помощь от государства. Фото Unsplash.com

Деньги на дрова или уголь получают раз в год

Кроме жилищной субсидии, украинцы могут также получать помощь на приобретение твердого и жидкого топлива для печей. Это могут сделать граждане, жилье которых не подключено к поставке тепловой энергии, а также они не используют газовое или электрическое индивидуальное отопление.

В Пенсионном фонде отмечают, что в отличие от выплаты жилищной субсидии этот вид пособия выплачивается раз в год. В остальном порядок подачи документов аналогичен. Человек обращается в Пенсионный фонд лично или через ЦНАП, или ответственного в исполнительном органе местного совета, или онлайн через портал ПФУ, приложение фонда или портал "Дия".

Требования для получателя субсидии те же — не иметь большого состояния, новых автомобилей и т.д. Однако субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива рассчитывается с учетом доходов за предыдущий календарный год.

Правда, для получения субсидии может потребоваться дополнительный документ – справка, что заявитель использует печное отопление. Подавать документы на получение такого вида субсидии можно в течение отопительного сезона, который стартует 1 октября. Сделать это можно до конца периода – 30 апреля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на получение ВПЛ жилищной субсидии не влияет помощь от государства на проживание. Для этой категории украинцев также не является обязательным договор аренды жилья.

Теги:
#Субсидия #Субсидии