Субсидия на топливо: как государство может помочь купить дрова

Деньги на дрова или уголь получают раз в год

Кроме жилищной субсидии, украинцы могут также получать помощь на приобретение твердого и жидкого топлива для печей. Это могут сделать граждане, жилье которых не подключено к поставке тепловой энергии, а также они не используют газовое или электрическое индивидуальное отопление.

В Пенсионном фонде отмечают, что в отличие от выплаты жилищной субсидии этот вид пособия выплачивается раз в год. В остальном порядок подачи документов аналогичен. Человек обращается в Пенсионный фонд лично или через ЦНАП, или ответственного в исполнительном органе местного совета, или онлайн через портал ПФУ, приложение фонда или портал "Дия".

Требования для получателя субсидии те же — не иметь большого состояния, новых автомобилей и т.д. Однако субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива рассчитывается с учетом доходов за предыдущий календарный год.

Правда, для получения субсидии может потребоваться дополнительный документ – справка, что заявитель использует печное отопление. Подавать документы на получение такого вида субсидии можно в течение отопительного сезона, который стартует 1 октября. Сделать это можно до конца периода – 30 апреля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на получение ВПЛ жилищной субсидии не влияет помощь от государства на проживание. Для этой категории украинцев также не является обязательным договор аренды жилья.