Є три способи: як з'ясувати, чи призначена субсидія

Якщо в документах є помилка — ПФУ запросить додаткові дані

Після того як людина подає документи на отримання субсидії, у Пенсійного фонду є 10-14 днів для того, щоб надати відповідь або запит для уточнення даних. Варіантів відповіді може бути кілька: субсидія призначена, субсидія не призначена або призначена нульова субсидія.

З'ясувати, яка ж відповідь Пенсійного фонду на звернення, можна кількома способами. Один з них — особисто звернутися до Пенсійного фонду знову, однак це може бути незручно. Тож у ПФУ мають три онлайн інструменти для того, щоб перевірити дані:

інформація в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду

інформація в особистому кабінеті в додатку Пенсійного фонду

інформація на порталі "Дія", для тих хто при подачі документів скористався саме цим інструментом.

Для того, щоб використовувати онлайн інструменти, потрібно спочатку зайти в особистий кабінет. Для цього можна скористатися кваліфікованим електронним підписом або авторизуватися за допомогою банку.

Якщо йдеться про портал Пенсійного фонду або відповідний додаток, то в розділі "Мої повідомлення" потрібно знайти "Індивідуальні повідомлення" і там буде сповіщення про результат. Також дані про нараховану субсидію можна переглядати в розділі "Моя субсидія".

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