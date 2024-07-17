У Пенсійного фонду є вимоги: як правильно подати документи на субсидію онлайн

Рішення про нарахування чи відмову у субсидії приймають протягом 10-14 днів

При подачі документів на субсидію онлайн варто не забути підготувати відскановані копії потрібних документів. Це можуть бути паспорт, ідентифікаційний номер, довідки ВПО, договори оренди чи реструктуризації боргу тощо.

В Пенсійному фонді розповіли, що до цих файлів є певні вимоги. Розмір файлу не повинен перевищувати 1 Мб. Допустимі формати зображення — JPG, JPEG, PDF. Останній формат знадобиться для багатосторінкових документів, їх потрібно прикріпляти як один файл.

Відскановану копію потрібно робити з оригіналу, вона має бути кольорова та високої якості, щоб текст легко читався. Давати назви файлам потрібно відповідно до виду документа.

Для того, щоб подати документи, спочатку потрібно авторизуватися на порталі. Зробити це можна через ваш банк або за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Раніше "Телеграф" розповідав, що особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду дає можливість не тільки подати документи на отримання субсидії, а й слідкувати за тим, що відповіли на вашу заяву. Саме тут з’явиться рішення про призначення або відмову у субсидії, а також відбувається додаткова комунікація із заявником.