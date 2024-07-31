Аномальна спека повертається: синоптик розповів, куди і коли в Україні прийде пекло

Африканська повітряна маса принесе в північні широти температуру вище +40°С

За даними провідних світових центрів прогнозування, погода у першій половині серпня визначатиметься розвитком малорухливого субтропічного гребеня, витягнутого з Північної Африки у бік Центральної та Південної Європи. Це може формувати сприятливі умови для поширення спекотної африканської повітряної маси у північніші широти, що призведе до виникнення нової хвилі спекотної погоди в багатьох європейських країнах та містах.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Очікується, що період аномально спекотної погоди у Центральній та Південній Європі спостерігатиметься приблизно з 5 по 15 серпня.

У цей період значення максимальної денної температури повітря можуть досягати місцями +40°С та більше. Окрім спекотної погоди, очікуються також активні грозові процеси та пов’язані з ними небезпечні явища: сильні зливи, шквали та великий град (у більшості випадків це стосуватиметься Італії, Німеччини та деяких прилеглих країн).

Поступово цей субтропічний гребінь і пов’язана з ним спека просуватимуться у східному напрямку. Як наслідок, південно-західні регіони України зустрінуть спекотну погоду першими, де можуть спостерігатися максимальні температури приблизно +33…+38°С, каже Ігор Кібальчич.

На малюнку наведено очікуваний розподіл кількості опадів над Європою у серпні 2024 року (відхилення від норми, мм)

За словами синоптика, у другій половині серпня очікується поступове зниження температури на більшій частині території Європи внаслідок надходження повітряних мас із Атлантики. Крім того, основна частина дощів випадатиме у першій та третій декаді серпня.

Але через поле підвищеного тиску протягом усього місяця загальна кількість опадів в Україні прогнозується невеликою і може становити лише 35–60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 18–43 мм. Однак локально може випасти більше за норму, як це часто буває в літні місяці, каже кандидат географічних наук.

Розподіл температурного режиму протягом серпня складеться таким чином, що у першій декаді найспекотніша погода встановиться у південно-західних областях, після 10–12 серпня спека пошириться на більшу частину України, а в третій декаді найімовірніше зниження температури до показників, близьких до норми.

Загалом за серпень середня температура очікується приблизно на 2,0–2,5°С вище за норму і коливатиметься по країні у діапазоні +22…+26°С, у гірських районах Карпат – на кілька градусів прохолодніше, підсумував Ігор Кібальчич.