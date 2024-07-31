Спека повернеться? Якої погоди чекати українцям у серпні

Середня температура знову буде вищою, ніж зазвичай

Після аномально спекотного липня в Україні очікується спад температури. Середня місячна температура у серпні 2024 року прогнозується в межах +20 .. +26 градусів, у Карпатах +17 … +19 градусів — але все ж це на 2 градуси вище за норму.

Про це пише Укргідромедцентр. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-77 мм, у Карпатах 94-116 мм – це кількість у межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря становить +18 ... +24.8 градусів, а в гірських районах +16 ... +19 градусів. У високогір’ї Карпат середня температура становить +13 градусів тепла.

Синоптики повідомляють, що абсолютний мінімум температури повітря у серпні становить +1 … +7 градусів тепла, на узбережжі морів +8 … +13 градусів тепла, а в Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях — місцями 0 … -2° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря становить +35.7… +39.8 градусів, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях — місцями +40… +42, у гірських районах +30… +36, на високогір’ї Карпат +27…+28.

Середня місячна кількість опадів становить +30… +97 мм, у Херсонській області та західних районах Криму місцями +24… +28 мм, у Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах — 104-120 мм.

Раніше ми вже писали, що в Україну повернеться африканська спека. А яким буде прогноз на майбутню зиму, розповіла кліматолог Світлана Бойченко.