Аномальная жара возвращается: синоптик рассказал, куда и когда в Украине придет зной

Африканская воздушная масса принесет в более северные широты температуру выше +40°С

По данным ведущих мировых центров прогнозирования, погода в первой половине августа будет определяться развитием малоподвижного субтропического гребня, вытянутого из Северной Африки в сторону Центральной и Южной Европы. Это может формировать благоприятные условия для распространения жаркой африканской воздушной массы в более северные широты, что приведёт к возникновению новой волны жаркой погоды во многих европейских странах и городах.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Ожидается, что период аномально жаркой погоды в Центральной и Южной Европе будет наблюдаться примерно с 5 по 15 августа.

В указанный период значения максимальной дневной температуры воздуха могут достигать местами +40°С и более. Кроме жаркой погоды, ожидаются также активные грозовые процессы и связанные с ними опасные явления: сильные ливни, шквалы и крупный град (в большинстве случаев, это будет касаться Италии, Германии и некоторых прилегающих стран).

Постепенно этот субтропический гребень и связанная с ним жара будет продвигаться в восточном направлении. Как следствие, юго-западные регионы Украины встретят знойную погоду первыми, где могут наблюдаться максимальные температуры примерно +33…+38°С, говорит Игорь Кибальчич.

На рисунке приведено ожидаемое распределение количества осадков над Европой в августе 2024 года (отклонения от нормы, в мм)

По словам синоптика, во второй половине августа ожидается постепенное снижение температуры на большей части территории Европы за счёт поступления воздушных масс из Атлантики. Кроме того, основная часть дождей будет выпадать в первой и третьей декаде августа.

Но из-за поля повышенного давления на протяжении всего месяца, общее количество осадков в Украине прогнозируется небольшим и может составить всего 35–60% от климатической нормы, что соответствует примерно 18–43 мм. Однако локально может выпасть больше нормы, как это часто бывает в летние месяцы, говорит кандидат географических наук.

Распределение температурного режима в течение августа сложится таким образом, что в первой декаде наиболее жаркая погода установится в юго-западных областях, после 10–12 августа жара распространится на бо́льшую часть Украины, а в третьей декаде наиболее вероятно снижение температуры до показателей, близких к норме.

В целом за август средняя температура ожидается примерно на 2,0–2,5°С выше нормы и будет колебаться по стране в диапазоне +22…+26°С, в горных районах Карпат – на несколько градусов прохладнее, подытожил Игорь Кибальчич.