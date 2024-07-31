Аномальная жара возвращается: синоптик рассказал, куда и когда в Украине придет зной
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Африканская воздушная масса принесет в более северные широты температуру выше +40°С
По данным ведущих мировых центров прогнозирования, погода в первой половине августа будет определяться развитием малоподвижного субтропического гребня, вытянутого из Северной Африки в сторону Центральной и Южной Европы. Это может формировать благоприятные условия для распространения жаркой африканской воздушной массы в более северные широты, что приведёт к возникновению новой волны жаркой погоды во многих европейских странах и городах.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Ожидается, что период аномально жаркой погоды в Центральной и Южной Европе будет наблюдаться примерно с 5 по 15 августа.
В указанный период значения максимальной дневной температуры воздуха могут достигать местами +40°С и более. Кроме жаркой погоды, ожидаются также активные грозовые процессы и связанные с ними опасные явления: сильные ливни, шквалы и крупный град (в большинстве случаев, это будет касаться Италии, Германии и некоторых прилегающих стран).
Постепенно этот субтропический гребень и связанная с ним жара будет продвигаться в восточном направлении. Как следствие, юго-западные регионы Украины встретят знойную погоду первыми, где могут наблюдаться максимальные температуры примерно +33…+38°С, говорит Игорь Кибальчич.
По словам синоптика, во второй половине августа ожидается постепенное снижение температуры на большей части территории Европы за счёт поступления воздушных масс из Атлантики. Кроме того, основная часть дождей будет выпадать в первой и третьей декаде августа.
Но из-за поля повышенного давления на протяжении всего месяца, общее количество осадков в Украине прогнозируется небольшим и может составить всего 35–60% от климатической нормы, что соответствует примерно 18–43 мм. Однако локально может выпасть больше нормы, как это часто бывает в летние месяцы, говорит кандидат географических наук.
Распределение температурного режима в течение августа сложится таким образом, что в первой декаде наиболее жаркая погода установится в юго-западных областях, после 10–12 августа жара распространится на бо́льшую часть Украины, а в третьей декаде наиболее вероятно снижение температуры до показателей, близких к норме.
В целом за август средняя температура ожидается примерно на 2,0–2,5°С выше нормы и будет колебаться по стране в диапазоне +22…+26°С, в горных районах Карпат – на несколько градусов прохладнее, подытожил Игорь Кибальчич.