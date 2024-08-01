Багато хто навіть не замислюється, що щось не так: Фаріон пояснювала часту помилку в українській мові
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Деякі помилки зустрічаються повсюдно
Хоча останніми роками багато українців знову намагаються вивчити рідну мову. Однак це ускладнюється великою кількістю русизмів, які часто проскакують у повсякденному мовленні.
Наприклад, дуже поширеним є використання прийменника "в" там, де його використовувати не варто. Українські альтернативи були викладені у книзі "Мовна норма: знищення, пошук, відновлення" авторства Ірини Фаріон.
Вона зібрала довгий список частих фраз, які українці використовують щодня і можуть не замислюватись про те, що з ними щось не так:
- в 1990 році — 1990 року;
- в випадку чого — коли що, в разі чого;
- в даному селі — у цьому селі;
- в двох словах — двома словами;
- в дитинстві — змалку, за малих літ;
- в залежності — залежно від;
- в інший час — іншим часом;
- в кінці кінців — врешті-решт, зрештою, нарешті;
- в кожному разі — як-не-як;
- в минулому році — торік, минулого року;
- в найближчий час, в недалекому майбутньому — незабаром, невдовзі, найближчим часом;
- в один і той же час — одночасно, водночас, саме тоді;
- в останній час — останнім часом;
- в повній мірі — цілком;
- в подальшому — надалі;
- в порядку речей — звичайна річ;
- в революцію — за революції;
- в результаті програш — звідси і програш;
- в рівній мірі — однаково;
- в розстрочку — на виплат;
- в самий раз — якраз.
Насправді таких прикладів можна навести набагато більше, проте їх все поєднує те, що прийменник "в" використовувати або не обов’язково, або протипоказано. У багатьох випадках його можна уникнути, якщо збудувати пропозицію інакше.
Як повідомлялося раніше, Фаріон також говорила, що у багатьох випадках також не варто використовувати слово "займатися". Це типові лексичні помилки, яких можна уникнути.