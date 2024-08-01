Багато хто навіть не замислюється, що щось не так: Фаріон пояснювала часту помилку в українській мові

Деякі помилки зустрічаються повсюдно

Хоча останніми роками багато українців знову намагаються вивчити рідну мову. Однак це ускладнюється великою кількістю русизмів, які часто проскакують у повсякденному мовленні.

Наприклад, дуже поширеним є використання прийменника "в" там, де його використовувати не варто. Українські альтернативи були викладені у книзі "Мовна норма: знищення, пошук, відновлення" авторства Ірини Фаріон.

Вона зібрала довгий список частих фраз, які українці використовують щодня і можуть не замислюватись про те, що з ними щось не так:

в 1990 році — 1990 року;

в випадку чого — коли що, в разі чого;

в даному селі — у цьому селі;

в двох словах — двома словами;

в дитинстві — змалку, за малих літ;

в залежності — залежно від;

в інший час — іншим часом;

в кінці кінців — врешті-решт, зрештою, нарешті;

в кожному разі — як-не-як;

в минулому році — торік, минулого року;

в найближчий час, в недалекому майбутньому — незабаром, невдовзі, найближчим часом;

в один і той же час — одночасно, водночас, саме тоді;

в останній час — останнім часом;

в повній мірі — цілком;

в подальшому — надалі;

в порядку речей — звичайна річ;

в революцію — за революції;

в результаті програш — звідси і програш;

в рівній мірі — однаково;

в розстрочку — на виплат;

в самий раз — якраз.

Насправді таких прикладів можна навести набагато більше, проте їх все поєднує те, що прийменник "в" використовувати або не обов’язково, або протипоказано. У багатьох випадках його можна уникнути, якщо збудувати пропозицію інакше.

Як повідомлялося раніше, Фаріон також говорила, що у багатьох випадках також не варто використовувати слово "займатися". Це типові лексичні помилки, яких можна уникнути.