Не "займайтесь" спортом чи коханням: Фаріон пояснила поширену помилку в українській

Без "займатися танцями" та "займатися політикою"

Більшість людей, що спілкується українською мовою, часто припускається грубої помилки, використовуючи дієслово "займатися" з іншими словами у певних конструкціях. До прикладу, казати "займатися коханням", "займатися спортом" не правильно.

Про це розповіла Ірина Фаріон у своєму підручнику "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)". Вона зазначила, що це типові лексичні помилки, яких можна легко уникнути.

Адже більшість словосполучень з "займатися" мають правильний відповідник.

Зокрема (зліва помилковий вислів, справа — правильний):

займатися в інституті — навчатися в інституті;

займатися любов'ю — кохатися;

займатися спортом — спортувати;

займатися торгівлею — торгувати;

займатися чимось — робити щось, жити з чогось;

займатися політикою — бути в політиці;

займатися самим собою — займатися коло себе, взятися за самого себе;

займатися танцями — вчитися танцювати;

займатися усилено — заглиблюватись у щось.

Нагадаємо, як правильно називати жителів Києва, Харкова та Запоріжжя. Фаріон пояснювала, чому українською не слід казати "києвлянин", "запорожець" та "харковець".

Раніше "Телеграф" писав, як українською мовою звучатиме ім'я по батькові від імені Федір.