Чого досягає Україна в Курській області: на Заході назвали чотири цілі

Експерти поки не знають, чи вдасться Україні досягти цілей

Українська транскордонна атака на Курську область застала багатьох західних експертів зненацька. Хоча багато хто з них сумнівається в доцільності наступу, проте з’являються й оцінки, що Україна може багато чого отримати.

Видання New York Times опитало аналітиків та зробило висновки. Зазначається, що є чотири ключові можливості.

По-перше, Україна хоче відвернути російські війська від ключових напрямків, оскільки якщо окупаційні підрозділи будуть перекинуті від місць найактивніших бойових дій, то ЗСУ буде легше повернути свої землі.

По-друге, операція важлива з погляду підняття бойового духу, який помітно просів з осені 2022 року, коли відбулася Харківська кампанія. З того часу Україна неодноразово зазнавала масштабних обстрілів, а росіяни змогли просунутися на низці напрямків.

По-третє, Київ покладається на допомогу західних країн у спробах захистити себе. Проте останнім часом тема України на Заході не викликає особливого ентузіазму серед виборців, а тому піднімають голову політичні сили, які заявляють про необхідність припинити допомогу. У цьому контексті видання називає ім’я Дональда Трампа, який має шанси перемогти на виборах у США.

І, по-четверте, Україна намагається переконати Вашингтон у тому, що удари західною зброєю по російській території не призведуть до ескалації, що дозволить зняти заборону використання далекобійної зброї проти російських об’єктів у глибоких тилах.

"Чи спрацює щось із цього? Деякі аналітики налаштовані скептично. Армія Росії значно перевершує українську за чисельністю. У Москви все ще є резерви призовників, яких вона не залучала у війні, тому їй, можливо, не доведеться відволікати війська зі стратегічних місць для зміцнення своїх кордонів. І можлива аудиторія цього нового кроку — в Україні та за кордоном — може не побачити у ньому особливої цінності, якщо він не допоможе Україні повернути свою територію", — йдеться у матеріалі.

Як відомо, бої в Курській області розпочалися 6 серпня, проте лише 12 серпня Україна офіційно визнала присутність там своїх військ. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських сил перебуває понад 1000 квадратних кілометрів російської території.