Чего добивается Украина в Курской области: на Западе назвали четыре цели

Эксперты пока не знают, получится ли у Украины достичь целей

Украинская трансграничная атака на Курскую область застала многих западных экспертов врасплох. Хотя многие из них сомневаются в целесообразности наступления, но все же появляются и оценки, что Украина может многое получить.

Издание New York Times опросило аналитиков и сделало выводы. Отмечается, что есть четыре ключевые возможности.

Во-первых, Украина хочет отвлечь российские войска от ключевых направлений, поскольку если оккупационные подразделения будут отвлечены от мест наиболее активных боевых действий, то ВСУ будет легче вернуть свои земли.

Во-вторых, операция важна с точки зрения поднятия боевого духа, который заметно просел с осени 2022 года, когда прошла Харьковская кампания. С тех пор Украина неоднократно подвергалась масштабным обстрелам, а россияне смогли продвинуться на ряде направлений.

В-третьих, Киев полагается на помощь западных стран в попытках защитить себя. Однако в последнее время тема Украины на Западе не вызывает особого энтузиазма среди избирателей, а потому поднимают голову политические силы, которые заявляют о необходимости прекратить помощь. В этом контексте издание называет имя Дональда Трампа, у которого есть шансы победить на выборах в США.

И, в-четвертых, Украина пытается убедить Вашингтон в том, что удары западным оружием по российской территории не приведут к эскалации, что позволит снять запрет на использование дальнобойного оружия против российских объектов в глубоких тылах.

"Сработает ли что-нибудь из этого? Некоторые аналитики настроены скептически. Армия России значительно превосходит украинскую по численности. У Москвы все еще есть резервы призывников, которых она не задействовала в войне, поэтому ей, возможно, не придется отвлекать войска из стратегических мест для укрепления своих границ. И предполагаемая аудитория этого нового шага — в Украине и за рубежом — может не увидеть в нем особой ценности, если он не поможет Украине вернуть свою территорию", — говорится в материале.

Как известно, бои в Курской области начались 6 августа, однако лишь 12 августа Украина официально признала присутствие там своих войск. В частности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских сил находится более 1000 квадратных километров российской территории.