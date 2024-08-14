Цілі в Курській області, переговори з РФ, умови Путіна та обмін полоненими: головне з інтерв’ю з Подоляком

Війна й надалі розширюватиметься територією Росії

Все, що відбувається зараз у Курській області, — це велика операція зі знищення військових об'єктів по всій її території. Україна не має наміру чинити так само як і Росія та засновувати на зайнятих територіях якісь окупаційні адміністрації. Сенс та завдання цієї операції полягають в іншому.

Про це радник глави офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю "Медузі". Він обговорив із журналістами ситуацію в Курській області, можливі переговори з Росією та умови України, а також обмін полоненими.

За словами Подоляка, бої, які розгортаються в Курській області, мають кілька чітких і важливих цілей. А глобальне значення цієї операції — показати неспроможність Росії з військової точки зору.

"Цілі в Курській області"

— Я можу говорити про політичні цілі. Перша — Україна веде оборонну війну, вичавлюючи російську артилерію на необхідну відстань, щоб її не можна було використати по цивільному населенню.

Друге завдання – перерізати логістичні маршрути, які дозволяють [росіянам] ефективно підвозити резерви по всій лінії фронту. До речі, Україна не ставить за мету окупувати цю територію, а веде війну саме в рамках оборони й руйнує лише військові об'єкти.

Третє завдання — показати неспроможність російського [громадянського] та військового керівництва.

Та й четверта мета — перенесення війни на територію Росії.

"Гуманітарні коридори повинні працювати"

— Гуманітарні коридори мають працювати у повному обсязі відповідно до міжнародних правил ведення війни — і хтось може бути евакуйований на територію Росії. Єдине, що треба робити [бійцям ЗСУ із цивільним населенням], — це надавати гуманітарну допомогу. Президент [Зеленський] на ставці верховного головнокомандувача поставив завдання для системи міністерства внутрішніх справ, національної гвардії, щоб вони підвозили [мирним жителям] харчові продукти, медикаменти, воду тощо.

"У Курській області безумовно будуть ексцеси"

— Чи будуть якісь ексцеси, інциденти, зокрема, брак продуктів харчування, медикаментів на якихось територіях? Безперечно. Адже це зона бойових дій. Чи спекуляції навколо цього з боку російської пропаганди? Безперечно. Чи дотримуватиметься Україна норм гуманітарного права? Безперечно.

"Жертв серед цивільного населення на територіях, підконтрольних ЗСУ, немає"

— Якщо жертви будуть, їх буде встановлено. Відповідні розслідування проводитиме, зокрема, українська сторона. Але знову ж таки ви повинні розуміти, це зона ведення бойових дій. І безумовно, на користь Росії, яка розпочала цю агресивну війну, було провести ефективну евакуацію, як тільки на території Курської області почалися бойові дії. Чи змогла Росія це зробити? Ні. Тому що настав час визнати: у війні ти не контролюєш ситуацію повністю і війна поступово переходить на твою територію.

"Театр воєнних дій на території Росії дозволяє масштабувати політичні завдання"

— Знову ж таки з військової точки зору я не готовий говорити, треба це Україні чи не треба. А з погляду, скажімо так, розвитку війни, оперативної ситуації на цьому напрямі — так, це, безумовно, треба робити, бо це дозволяє збільшувати театр воєнних дій на території Росії. А театр військових дій біля Росії дозволяє масштабувати політичні завдання: показати неспроможність російського управління загалом, неготовність приймати рішення, неготовність підвозити туди додаткові сили та засоби. Відповідно, війна розширюватиметься територією Росії.

Глобальний сенс операції у Курській області

— Глобальний сенс цієї операції — показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю за внутрішнім простором.

"Переговори з Росією: ніхто не вестиме їх на умовах Путіна"

— Щодо переговорів — почнімо з Путіна. Він ніколи не пропонував переговори у класичному розумінні. Він завжди пропонував капітуляцію за умов Російської Федерації. Безумовно, ніхто ці умови не прийматиме.

"Ми готові до повноцінного переговорного процесу – на дуже зрозумілих умовах"

— Тепер перейдемо до того, що пропонувала Україна: ми готові до повноцінного переговорного процесу на дуже зрозумілих умовах. Переговорний процес має базуватись на міжнародному праві. А в міжнародному праві є чітке поняття "суверенітет". Україна вважає, що переговорний процес із Росією можливий, лише якщо вона розумітиме, що ціна війни для неї зростає. Це означає, що мають працювати інструменти примусу. Один із цих інструментів — це військова поразка Росії. Те, що відбувається в Курській області, — ще одна військова поразка Російської Федерації. Чи працюватиме цей інструмент з примусу Росії і чи призведе до переговорів? Окремо ні, а разом із іншими чинниками — так.

"Обмін полоненими: я не говорю про концепцію "всіх на всіх", тому що це, напевно, для Росії неприйнятно"

- Безперечно. Україна завжди каже, що ми готові до максимально широкого обміну. Я не говорю про концепцію "всіх на всіх", бо це, напевно, для Росії неприйнятно — вона все-таки використовує обмінні процеси для вирішення тих чи інших політичних завдань. Але ми завжди готові до широкого обміну. І якщо обмінний фонд поповнений строковиками, то, напевно, Росії потрібно забрати людей, яким 18–20 років і яким гарантували неучасть у бойових діях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіян по телевізору намагаються, що ситуація у Курській області під контролем. Однак насправді у суспільство запускають фейки для меншої паніки. Насправді ж ЗСУ вже взяли ще кілька нових сіл та успішно проводять свою операцію.