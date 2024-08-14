"Україна гірко шкодуватиме": Росія в ООН ниє через атаку в Курській області

Російський дипломат нарік, що Україна не захотіла приймати ультиматум Кремля

Росія обіцяє, що Україна "пошкодує" про атаку на Курську область. Крім того, вона обіцяє "діяти по-новому".

Про це розповів перший заступник постпреду РФ при ООН Дмитро Полянський під час неформального засідання Ради безпеки. За його словами, Росія давала Україні "щедрі пропозиції", але вони більш недійсні.

"Безперечно, це (операція в Курській області – ред.) крок, про який Україна гірко шкодуватиме", — заявив Полянський.

Він заявив, що Кремль нібито пропонував піти на деескалацію, але "відповідь було надано, і це явний вибір на користь ескалації та військових дій".

Варто зазначити, що "щедрі пропозиції", про які каже російський дипломат, стосуються ультиматуму російського диктатора Володимира Путіна з вимогами здати Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також відмовитися від вступу до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 13 серпня під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області. За його словами, просування українських сил на Курщині продовжується.