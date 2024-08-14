Байден вперше прокоментував атаку України на Курську область

У Вашингтоні ретельно стежать за ситуацією

Президент США Джо Байден вперше відреагував на те, що відбувається в Курській області. За його словами, він регулярно проводить наради з цього приводу.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами у Новому Орлеані. Його слова наводить New York Post.

"Я регулярно спілкувався зі своїми співробітниками, напевно, кожні чотири-п’ять годин протягом останніх шести-вісім днів. Це створює справжню дилему для Путіна", — сказав Байден, відповідаючи на запитання про те, що він може сказати про український наступ.

За його словами, Вашингтон перебуває у прямому контакті з українською стороною.

Видання зазначає, що глава Білого дому, як і більшість офіційних чиновників США, утримується від докладних коментарів на тему українського наступу у Курській області.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня, але офіційно атаку Україна визнала лише через 6 днів. 13 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських сил перебуває 74 населені пункти.

На Заході вважають, що операція України має чотири головні цілі, серед яких не лише спроба розтягнути сили окупантів.