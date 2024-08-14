Цели в Курской области, переговоры с РФ, условия Путина и обмен пленными: главное из интервью с Подоляком

Война и дальше будет расширяться по территории России

Все происходящее сейчас в Курской области — это большая операция по уничтожению военных объектов по всей ее территории. Украина не намерена поступать так же, как и Россия и учреждать на занятых территориях какие-то оккупационные администрации. Смысл и задачи этой операции заключаются в другом.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью "Медузе". Он обсудил с журналистами ситуацию в Курской области, возможные переговоры с Россией и условия Украины, а также обмен пленными.

По словам Подоляка, у боев, которые разворачиваются в Курской области, есть несколько четких и важных целей. А глобальный смысл этой операции — показать несостоятельность России с военной точки зрения.

Цели в Курской области

— Я могу говорить о политических целях. Первая — Украина ведет оборонительную войну, выдавливая российскую артиллерию на необходимое расстояние, чтобы ее нельзя было использовать по гражданскому населению.

Вторая задача — перерезать логистические маршруты, которые позволяют [россиянам] эффективно подвозить резервы по всей линии фронта. Кстати, Украина не ставит перед собой цель оккупировать эту территорию, а ведет войну именно в рамках обороны и разрушает только военные объекты.

Третья задача — показать несостоятельность российского [гражданского] и военного руководства.

Ну и четвертая цель — перенос войны на территорию России.

"Гуманитарные коридоры должны работать"

— Гуманитарные коридоры должны работать в полном объеме в соответствии с международными правилами ведения войны — и кто-то может быть эвакуирован на территорию России. Единственное, что нужно делать [бойцам ВСУ с гражданским населением], — это оказывать гуманитарную помощь. Президент [Зеленский] на ставке верховного главнокомандующего поставил задачу для системы министерства внутренних дел, национальной гвардии — чтобы они подвозили [мирным жителям] продукты питания, медикаменты, воду и так далее.

"В Курской области безусловно будут эксцессы"

— Будут ли какие-то эксцессы, инциденты, в том числе нехватка продуктов питания, медикаментов на каких-то территориях? Безусловно. Ведь это зона боевых действий. Будут ли спекуляции вокруг этого со стороны российской пропаганды? Безусловно. Будет ли Украина придерживаться норм гуманитарного права? Безусловно.

"Жертв среди гражданского населения на территориях, подконтрольных ВСУ, нет"

— Если жертвы будут, они будут установлены. Соответствующие расследования будет проводить в том числе украинская сторона. Но опять же вы должны понимать, это зона ведения боевых действий. И безусловно, в интересах России, которая начала эту агрессивную войну, было провести эффективную эвакуацию, как только на территории Курской области начались боевые действия. Смогла ли Россия это сделать? Нет. Потому что пора признать: в войне ты не контролируешь ситуацию полностью и война постепенно переходит на твою территорию.

"Театр военных действий на территории России позволяет масштабировать политические задачи"

— Опять же с военной точки зрения я не готов говорить, надо это Украине или не надо. А с точки зрения, скажем так, развития войны, оперативной ситуации на этом направлении — да, это, безусловно, нужно делать, потому что это позволяет увеличивать театр военных действий на территории России. А театр военных действий на территории России позволяет масштабировать политические задачи: показать несостоятельность российского управления в целом, неготовность принимать решения, неготовность подвозить туда дополнительные силы и средства. Соответственно, война будет расширяться по территории России.

Глобальный смысл операции в Курской области

— Глобальный смысл этой операции — показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством.

"Переговоры с Россией: никто не будет их вести на условиях Путина"

— Что касается переговоров — давайте начнем с Путина. Он никогда не предлагал переговоры в классическом понимании. Он всегда предлагал капитуляцию на условиях Российской Федерации. Безусловно, никто эти условия принимать не будет.

Никто не будет вести переговоры с Путиным на условиях Путина.

"Мы готовы к полноценному переговорному процессу — на очень понятных условиях"

— Теперь перейдем к тому, что предлагала Украина: мы готовы к полноценному переговорному процессу — на очень понятных условиях. Переговорный процесс должен базироваться на международном праве. А в международном праве есть четкое понятие "суверенитет". Украина считает, что переговорный процесс с Россией возможен, только если она будет понимать, что цена войны для нее возрастает. Это значит, что должны работать инструменты принуждения. Один из этих инструментов — это военное поражение России. Происходящее в Курской области — еще одно военное поражение Российской Федерации. Будет ли этот инструмент по принуждению России работать и приведет ли к переговорам? Отдельно нет, а в совокупности с другими факторами — да.

"Обмен пленными: я не говорю о концепции "всех на всех", потому что это, наверное, для России неприемлемо"

— Безусловно. Украина всегда говорит, что мы готовы к максимально широкому обмену. Я не говорю о концепции "всех на всех", потому что это, наверное, для России неприемлемо — она все-таки использует обменные процессы для решения тех или иных политических задач. Но мы всегда готовы к широкому обмену. И раз обменный фонд пополнен срочниками, то, наверное, России нужно забрать людей, которым 18–20 лет и которым гарантировали неучастие в боевых действиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россиян по телевизору пытаются, что ситуация в Курской области под контролем. Однако на самом деле, в общество запускают фейки для меньшей паники. На деле же ВСУ уже взяли еще несколько новых сел и успешно проводят свою операцию.