Ухилянти змінили Тису на інший напрямок? Чому новий маршрут для втікачів такий ризикований

Йдеться про кордон із Білоруссю

Українські прикордонники щодня фіксують спроби громадян незаконно перетнути державний кордон. Втікачі долають шлях як поодинці, так і групами. Більшість з них діють через місцевих жителів або звертаються до злочинних організованих груп, які поширюють свої пропозиції у месенджерах і соцмережах. А тим часом, окрім горезвісної Тиси на Закарпатті, карта незаконної міграції не так давно поповнилася новим маршрутом.

Волинь — Білорусь — Польща

Згідно з джерелами "Телеграфу", деякі українці обирають небезпечний шлях до Польщі через Волинь і Білорусь. Цей маршрут передбачає нелегальний перетин одразу двох кордонів: спочатку українсько-білоруського на волинській ділянці, а потім білорусько-польського.

Ілюстративне зображення

Цікаво, що на одній із ділянок кордону між двома країнами межі знаходяться на відстані менш ніж три кілометри одна від одної. Це відстань, яку можна подолати пішки за пів години.

Чому це пастка?

Очевидно, що нелегальний перетин кордону, особливо у бік країни-союзника агресора, несе значні ризики. Окрім порушення закону, це потенційна загроза особистій безпеці і свободі.

Нема жодних гарантій, що білоруські прикордонники, не затримають і не притягнуть "чужинця" до відповідальності за законодавством Республіки. А враховуючи тісні зв'язки Мінська з Москвою, затриманих українців цілком можуть передати російській стороні для участі у т.зв. "СВО". Використати такого українця можуть і як "обмінний фонд".

Варто зауважити, що затримання при незаконному перетині кордону може не фіксуватися офіційно, що майже унеможливлює надання допомоги таким особам з боку української влади.

Що кажуть офіційні особи?

Офіційні структури, однак, висловлюють сумніви щодо достовірності нашої інформації. У розмові з "Телеграфом" представник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що такий маршрут навряд чи використовують на практиці.

— Наскільки мені відомо, порушення кордону в тих межах не фіксується. Хоча перетнути кордон можна деінде. Просто ми таких спроб там не фіксуємо, — пояснює він.

Волинська ОВА утрималася від коментарів, посилаючись на компетенцію прикордонників. Начальниця управління інформаційної та внутрішньої політики ОВА Каріна Мариневич лише зазначила: "Кордони з Білоруссю закриті".

Тим часом, за словами Демченка, найбільше спроб нелегального перетину кордону залишається на межі з Молдовою та Румунією. Там українці потрапляють у руки правоохоронців регулярно.