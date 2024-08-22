Уклонисты сменили Тису на другое направление? Почему новый маршрут для беглецов так рискован

Речь идет о границе с Беларусью

Украинские пограничники ежедневно фиксируют попытки граждан незаконно пересечь государственную границу. Беглецы преодолевают путь как в одиночку, так и группами. Большинство из них действуют через местных жителей или обращаются в преступные организованные группы, которые распространяют свои предложения в мессенджерах и соцсетях. Между тем, кроме пресловутой Тисы на Закарпатье, карта незаконной миграции не так давно пополнилась новым маршрутом.

Волынь — Беларусь — Польша

Согласно источникам "Телеграфа", некоторые украинцы выбирают опасный путь в Польшу через Волынь и Беларусь. Этот маршрут предусматривает нелегальное пересечение сразу двух границ: сначала украинско-белорусского на волынском участке, а затем белорусско-польского.

Иллюстративное изображение

Интересно, что на одном из участков границы между двумя странами границы находятся на расстоянии менее трех километров друг от друга. Это расстояние, которое можно преодолеть пешком за полчаса.

Почему это ловушка?

Очевидно, что нелегальное пересечение границы, особенно в сторону страны-союзника агрессора, несет существенные риски. Помимо нарушения закона это потенциальная угроза личной безопасности и свободе.

Нет никаких гарантий, что белорусские пограничники не задержат и не привлекут "чужака" к ответственности по законодательству Республики. Учитывая тесные связи Минска с Москвой, задержанных украинцев вполне могут передать российской стороне для участия в т.н. "СВО". Использовать такого украинца могут и как "обменный фонд".

Следует заметить, что задержание при незаконном пересечении границы может не фиксироваться официально, что почти делает невозможным оказание помощи таким лицам со стороны украинской власти.

Что говорят официальные лица?

Официальные структуры, однако, выражают сомнения в достоверности нашей информации. В разговоре с "Телеграфом" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что такой маршрут вряд ли используется на практике.

— Насколько мне известно, нарушение границы в этих пределах не фиксируется. Хотя пересечь границу можно кое-где. Просто мы таких попыток там не фиксируем, – объясняет он.

Волынская ОВА воздержалась от комментариев, ссылаясь на компетенцию пограничников. Начальник управления информационной и внутренней политики ОВА Карина Мариневич лишь отметила: "Кордоны с Беларусью закрыты".

Между тем, по словам Демченко, больше всего попыток нелегального пересечения границы остается на границе с Молдовой и Румынией. Там украинцы попадают в руки правоохранителей регулярно.