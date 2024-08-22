Zeekr анонсує новий гібридний позашляховик: чи з’явиться новинка на українських дорогах

Автомобіль матиме звичайний двигун

Китайський автовиробник Zeekr, відомий своїми інноваційними електромобілями, готується до значного розширення модельного ряду. Компанія анонсувала випуск флагманського позашляховика, який стане першим гібридним автомобілем у лінійці бренду.

Ця новинка з'явиться на ринку у другій половині 2025 року, пропонуючи покупцям вибір між повністю електричною та гібридною версіями. За словами Енді Ана, генерального директора Zeekr, новий SUV поєднає в собі переваги плагін-гібридів та автомобілів з подовженим запасом ходу. Про це повідомляє cnevpost.com.

Технологічні особливості

Новий позашляховик Zeekr буде оснащено чіпом автономного водіння Nvidia Drive Thor, що забезпечить високий рівень автоматизації. Гібридна система автомобіля розроблена з урахуванням потреб користувачів і обіцяє оптимальну ефективність як у міському циклі, так і при русі на високих швидкостях по шосе.

Зміна стратегії

Рішення Zeekr випустити гібридну модель відображає зміну тенденцій на китайському автомобільному ринку. Незважаючи на початкову орієнтацію на чисті електромобілі, компанія визнала дедалі більший попит на гібридні технології серед споживачів. Цей крок також можна розглядати як відповідь на успіх інших виробників, зокрема Li Auto, у сегменті автомобілів з подовженим запасом ходу.

Перспективи для українського ринку

Варто зазначити, що наразі автомобілі цього бренду потрапляють в Україну через так званий "сірий імпорт", що означає відсутність офіційної гарантії та підтримки виробника. Потенційним покупцям слід враховувати цей факт при розгляді придбання автомобілів Zeekr в Україні.

Раніше "Телеграф" також писав, що китайські авто можуть іржавіти у несподіваних місцях. Деякі моделі популярні і в Україні.