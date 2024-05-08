П’ять причин, чому Тиса із нелегальних воріт до Європи стає порталом на той світ

Чому це так, пояснює телеведуча і спортсменка Анастасія Даугулє, яка долала найбурхливіші водні маршрути Європи

На цьому тижні в сумнозвісній річці Тиса прикордонники знайшли тіла українців. Імовірно, чоловіки намагались переплисти річку, щоб уникнути мобілізації. "Мети" їм вдалось досягти – їх ніколи більше не мобілізують. Питання – якою ціною?

Недосвідченим потенційним "ухилянтам" може здатись, що це — простий шлях. Тиса виглядає досить мирною і неширокою річкою. Однак від початку 2024 року на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, по обидва боки річкової ділянки кордону, виявлено тіла семи чоловіків. І це — лише ті, кого знайшли.

"В гірських річках холодна вода і стрімка течія. Такі річки не призначені для купання. А ухилянти намагаються її перепливти, ще і в ночі, коли нічого не видно, – пояснив "Телеграфу" екс-заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв. – Як наслідок – втрачають орієнтир. Також думаю, що фізична підготовка цих людей не сприяє такому навантаженню. Сукупність цих факторів і призводить до втоплення".

Для тих, кого не зупиняє закон, мораль чи лаконічне пояснення, "Телеграф" виділив і розібрав детально п'ять переконливих причин і факторів, через які плисти через Тису ви не захочете.

"Провідникам" байдуже, чи допливете ви до іншого берега

В публічному просторі час від часу з'являються свідчення врятованих з Тиси людей. Як правило, історія типова: знайшли оголошення в мережі або дізнались від знайомих, що є людина, яка може допомогти втекти через Тису.

"Провідник", яким може бути хто завгодно, навіть неповнолітній (ДПС фіксували такий випадок) розповідали, що Тиса – спокійна невелика річка, і колись там було небезпечно, але в тому місці, яке покажуть вам, точно вийде переплисти.

Людину приводять на берег річки, а далі – пливи, як знаєш.

Можуть обіцяти рятувальні жилети, надувний човен тощо, і не надати. Або надати неякісні.

Людина знаходиться на кордоні, гроші сплачені, вона в стані стресу і після певної психологічної обробки, вирішує плисти.

"Провіднику" важливо отримати кошти — 4-5 тис долларів. І все. Ніхто нікого не підтримує, не рятує, не підстраховує, не супроводжує. Ви стаєте типовою жертвою злочинців. Вас "розвели" на гроші, навішали лапші на вуха про безпеку і підштовхнули до порушення закону і смертельного запливу в незнайомій річці.

Температура води – це вам не басейн

Журналістка і спортсменка Анастасія Даугулє у різні пори року перепливала Дніпро, Десну і інші українські ріки. Щобільше — вона брала участь у серйозних міжнародних запливах для спортсменів-аматорів в Європі, долала вплав Босфор — складну трансконтинентальну протоку із сильною течією і ще складніші Дарданелли. Перепливала холодні гірські озера в Альпах. Два кілометри в басейні для неї — легке тренування. Так ось, Анастасія говорить, що завдання переплисти гірську річку Тису — високої складності навіть для досвідчених плавців.

Першою очевидною небезпекою Тиси вона називає температуру води.

– Варто розуміти, що Тиса — це не єгипетський курорт, — говорить Анастасія Даугулє. – Навесні температура води в Тисі — 6-9 градусів. Для порівняння: вода в стандартному басейні за нормативами має бути 24-26 градусів. Тобто непідготовлена людина почне швидко замерзати. Почнуться дихальні спазми, судоми, голову стисне "залізний обруч". Це призведе до дезорієнтації і порушення техніки плавання на відкритій воді (якщо вона взагалі є).

Покращити ситуацію може гідрокостюм. Але й тут є деталі. Гідрокостюми є різної якості, щільності, геть різної товщини. "Сухі" і "вологі". "Сухі" кращі для холоду, але потребують додаткової підготовки.

Анастасія Даугулє подолала не один складний водний маршрут

Хороші, якісні, дійсно теплі гідрокостюми для плавання у холодній воді — це дорогі речі, ціна може бути більше тисячі доларів тільки за костюм. До нього варто брати і спеціальні аква-шкарпетки. І неопренову шапочку. Не кажу вже про розміри — все треба підбирати за формою тіла.

Те, що видадуть так звані "провідники" через кордон на березі річки вночі — скоріш за все буде найдешевшим китайським варіантом, який не зігріє, а тільки потягне на дно недосвідченого плавця, створивши лише ілюзію захисту.

Течія — долати її потрібно вміти

— Окрема варто сказати про характер Тиси, — продовжує Анастасія Даугулє. — Ззовні лагідна, насправді це доволі підступна річка. З норовливим гірським характером, течією і підводними коловоротами. Глибиною до пʼяти метрів, а на мілині — с гострим камінням. Треба розуміти гідрологічні особливості цієї водної артерії, розрахувати швидкість течії на різних ділянках, точно співставити з власною швидкістю і витривалістю.

Якщо у людини немає навичок плавання у відкритій воді, пірнати в нічну Тису — це зухвала гра з долею.

Після зниження рівня води в Тисі не вперше знаходять трупи українських чоловіків / фото ДПС

На відкритій складній дистанції треба, по-перше, вміти впевнено триматися на воді і рухатися в бік цілі (три візити в басейн аж ніяк не врятують).

По-друге, треба вміти спокійно дихати і не хапати воду (це особливі навички).

По-третє, вміти тримати темп (це системні тренування).

Вчетверте, треба вміти тримати курс (це орієнтування в погіршених несприятливих умовах).

Потрібно вміти "співпрацювати" з течією. Розуміти, що робити, якщо вас зносить в бік порогів, наприклад.

Навряд чи ви зумієте на незнайомій річці прорахувати стан і реакцію організму

У професійних спортсменів перед стартом може наступити передстартове перезбудження – досить підступний стан. Він дозволяє отримати високі результати, але разом із цим несе певну загрозу, оскільки швидко виснажує ресурси організму. Отже, збільшується ризик отримати травму, витратити нервові ресурси та перейти в режим апатії. Коли ми говоримо про нефахову людину, яку вночі привезли до річки, яка боїться плисти і боїться повернути назад, ситуація ще гірша.

Наш організм, наша нервова система можуть дати збій. Важливі всі показники – і перед запливом вони мають бути в нормі.

Щобільше – тут потрібно фахово прорахувати навіть коли і що ви вживаєте перед стартом.

"Важливо знати, як, що і коли правильно зʼїсти перед складним запливом, – говорить Анастасія Даугулє. – Яким має бути склад їжі, щоби і підтримувати сили, і повільно вивільняти енергію для тіла і водночас бути фізично легким і маневреним в екстремальних умовах. Важливо все — буквально кількість калорій і час прийому їжі"

Тож уявіть собі стан організму, який був певний час у серйозному стресі, і якому перед запливом запропонували алкоголь — для хоробрості. Додаємо відсутність спорядження, холодну воду… отримуємо трагічний результат.

Ви навряд чи вчились бути водяною кеглею

– Тисою на Закарпатті за діда-прадіда сплавляли дерева, промисловими масштабами, – пояснює Анастасія Даугулє. – Вони там й досі несподівано зʼявляються в потоці. А також гілки, уламки дерев, до них додаються великі шмати сміття і все це на швидкості. Такі "сюрпризи" в буквальному сенсі збивають людину, можуть травмувати, вибити з рівноваги.

Однак найсуттєвіше, це не течія, не холод, не відсутність сталих навичок плавання. Найсуттєвіше — закон. Тиса — це не просто ріка, це кордон країни, його не можна порушувати в жодному разі.

Чесно кажучи, навіть з цих п’яти пунктів "Телеграфу" очевидно, чому мандрівка Тисою часто стає квитком не в Європу, а на кладовище. І то – якщо тіло людини буде знайдено.

Тож закликаємо до здорового глузду тих, хто думає скористатись шансом "ухилитись" через Тису, доки наші військові утримують лінію фронту і чекають на підтримку і поповнення.