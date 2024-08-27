В Америці зростає громадська підтримка України

США повинні підтримувати Київ, доки триває конфлікт, вважають 48% усіх опитаних американців

Дедалі більше американців хочуть, щоб США продовжували підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для її перемоги у війні з Росією.

Про це свідчать дані нового загальнонаціонального опитування, яке провів Social Science Research Solutions (SSRS) із Брукінгським університетом (Brookings Institution).

"Відсоток респондентів, які заявили, що хочуть, щоб США продовжували підтримувати Україну, виріс порівняно з нашим опитуванням у жовтні 2023 року, досягнувши найвищого рівня з весни 2023 року ", — зазначають американські соціологи.

Згідно з даними дослідження, 48% усіх опитаних американців заявили, що США мають підтримувати Україну, доки триває конфлікт, включаючи 37% республіканців та 63% демократів. Ці цифри є новими максимумами у чотирьох опитуваннях з березня до квітня 2023 року, — зазначають автори дослідження.

Серед республіканців зростання підтримки України особливо вражає, враховуючи нещодавні передвиборні заяви Дональда Трампа та Дж. Д. Венса, які виступають проти подальшої військової допомоги Україні, вважає Шіблі Телхамі, старший науковий співробітник із зовнішньої політики Брукінгського інституту,

На думку американських соціологів, до недавнього наступу українських військ у Курській області американська громадськість ставала все менш упевненою в перспективах України у війні. Проте останнє опитування показало, що відчуття глухого кута на фронті не підірвало громадську підтримку України в США.

Переважна більшість американців по всьому політичному спектру більше симпатизують Україні, ніж Росії у війні, що триває: 62% респондентів висловлюють більше симпатії Україні, ніж Росії, включаючи 58% республіканців і 76% демократів. Водночас лише 2% респондентів заявили, що більше симпатизують Росії в конфлікті, включаючи 4% республіканців і 1% демократів.

Найдивовижнішим відкриттям дослідження є рівень двопартійної спільної симпатії до України, яка охоплює більшість республіканців та демократів. А також значне збільшення відсотка республіканців, які хочуть, щоб Сполучені Штати підтримували Україну так довго, скільки потрібно, — наголошують автори дослідження.

Вони вважають, що інформація про успішне просування українських військ на території Росії ще більше могла вплинути на громадську підтримку України у США. У попередніх дослідженнях соціологи виявили позитивну кореляцію між ступенем сприйманого українського успіху на полі бою та ступенем готовності американців підтримати Україну

Опитування було проведено серед вибірки з 1510 дорослих американців з їхньої ймовірнісної онлайн-панелі, на додаток до вибірок з 202 чорношкірих та 200 латиноамериканців, з 26 липня по 1 серпня. Похибка становить +/- 3,0%.

Нагадаємо, що у США в середині серпня ухвалили важливе рішення щодо військової підтримки України. Наша країна отримає новий пакет військової допомоги від американського уряду на 125 млн. доларів, про який заявив президент Джозеф Байден 23 серпня. У ньому будуть критично важливі для України військові засоби.

При цьому США все ще не хочуть давати Україні дозвіл бити російською територією далекобійним озброєнням, у тому числі ракетами ATACMS. Ймовірно, там сподіваються у майбутньому перезавантажити стосунки з Кремлем. Щоб виправдатися, Білий дім та Пентагон активно поширюють думку про те, що ЗСУ і без цього має можливості для перемоги.

Тим не менш, напередодні виборів нового президента США всі політичні постаті так чи інакше згадують Україну у своїх промовах. Одні явно підтримують Київ, інші – ні.

Раніше "Телеграф" розповів, що кандидати у віце-президенти США думають про Україну, Росію та Китай.