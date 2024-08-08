"Не впевнений": Байден припустив, що Трамп не визнає поразку на виборах президента США

Трамп, кандидат від Республіканської партії США, становить велику загрозу для американської демократії

Чинний президент США Джозеф Байден не впевнений, що експрезидент Дональд Трамп визнає поразку на виборах, якщо їх виграє Камала Гарріс. Трамп може відмовитися визнати результати та спробує спровокувати громадянські заворушення.

Про це Байден сказав в інтерв'ю CBS News. Це перше інтерв'ю президента, яке він дав після оголошення, що не буде боротися за пост президента та віддає цю честь Камалі Гарріс.

Байден сказав, що Трамп, кандидат від Республіканської партії США, становить велику загрозу для американської демократії. Так, президент не впевнений, що у січні 2025 року Трамп дозволить відбутися процесу мирної передачі влади – в цьому випадку відповідь, скоріше, "ні".

"Якщо Трамп програє, я в цьому зовсім не впевнений. Він каже серйозно, всі ці слова про те, що "якщо ми програємо, буде кривава бійня, вибори доведеться вкрасти". Подивіться, що вони зараз намагаються зробити у місцевих виконавчих округах, де люди підраховують голоси", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що за пост президента США Трамп буде боротись з Камалою Гарріс. Вочевидь, республіканцю буде нелегко. Гарріс використовує його ж методи проти нього та команди, і робить це досить успішно. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.

Передвиборчий штаб експрезидента США Дональда Трампа планує запустити рекламну кампанію, яка покликана уповільнити зростання популярності Камали Харріс. На кампанію хочуть витратити 10 мільйонів доларів США.