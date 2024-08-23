Байден несподівано зателефонував Зеленському: анонсував "сюрприз" до Дня Незалежності

США ввели санкції проти Росії та виділять нову військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Також він оголосив про виділення нової військової допомоги.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому. Байден зазначив, що Україна була вільною країною, коли Росія розпочала своє вторгнення, вона залишається вільною зараз і буде такою після завершення війни.

За його словами, саме про це він говорив із Зеленським напередодні Дня Незалежності України, а також висловив непохитну підтримку українцям із боку США.

"Сьогодні ми оголосимо про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет включає ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети для захисту від мінливої тактики Росії на полі бою; а також боєприпаси для солдатів на передовий та мобільні ракетні системи для їхнього захисту", — йдеться в повідомленні.

Байден додав, що США також запровадили масштабний пакет санкцій проти майже 400 організацій та осіб, які допомагають російській військовій машині.

"Росія не переможе у цьому конфлікті. Переможе незалежний народ України, і Сполучені Штати, наші союзники та наші партнери продовжать підтримувати їх на кожному кроці", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Зеленський у своєму відеозверненні не говорив про дзвінок Байдена, проте натякав на "міжнародні активності" 23 серпня, і зазначив, що оприлюднив лише "частину звіту".

UPD. Зеленський теж прокоментував розмову з Байденом: "Дякую за ухвалення Сполученими Штатами сьогодні чергового санкційного пакета проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК. Санкційний тиск на Росію має посилюватися й надалі. Також відзначив виділення нового пакету оборонної підтримки від США. Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури. Скоординували наші подальші двосторонні контакти".

Як повідомлялося раніше, США оголосили про введення нового пакету санкцій, який торкнеться російських нафтових і газових інфраструктурних проєктів, а також компаній, які займаються підтримкою військової промисловості.