В Америке растет общественная поддержка Украины

США должны поддерживать Киев, пока длится конфликт, считают 48% всех опрошенных американцев

Все больше американцев хотят, чтобы США продолжали поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для ее победы в войне с Россией.

Об этом свидетельствуют данные свежего общенационального опроса, который провел Social Science Research Solutions (SSRS) совместно и Брукингским институтом (Brookings Institution).

"Процент респондентов, которые заявили, что хотят, чтобы США продолжали поддерживать Украину, вырос по сравнению с нашим опросом в октябре 2023 года, достигнув самого высокого уровня с весны 2023 года", — отмечают американские социологи.

Согласно данным исследования, 48% всех опрошенных американцев заявили, что США должны поддерживать Украину, пока длится конфликт, включая 37% республиканцев и 63% демократов. Эти цифры являются новыми максимумами в четырех опросах с марта по апрель 2023 года, — отмечают авторы исследования.

Среди республиканцев рост поддержки Украины особенно разителен, учитывая недавние предвыборные заявления Дональда Трампа и Дж. Д. Вэнса, которые выступают против дальнейшей военной помощи Украине, считает Шибли Телхами, старший научный сотрудник по внешней политике Брукингского института,

По мнению американских социологов, до недавнего наступления украинских войск в Курской области американская общественность становилась все менее уверенной в перспективах Украины в войне. Однако последний опрос показал, что ощущение тупика на фронте не подорвало общественную поддержку Украины в США.

Подавляющее большинство американцев по всему политическому спектру больше симпатизируют Украине, чем России в продолжающейся войне: 62% респондентов выражают больше симпатии Украине, чем России, включая 58% республиканцев и 76% демократов. В то же время, только 2% респондентов заявили, что больше симпатизируют России в конфликте, включая 4% республиканцев и 1% демократов.

Самым поразительным открытием исследования является уровень двухпартийной общей симпатии к Украине, которая охватывает большинство республиканцев и демократов. А также значительное увеличение процента республиканцев, которые хотят, чтобы Соединенные Штаты поддерживали Украину так долго, сколько потребуется, — акцентируют внимание авторы исследования.

Они считают, что информация об успешном продвижении украинских войск на территории России еще больше могла повлиять на общественную поддержку Украины в США. В предыдущих исследованиях социологи обнаружили положительную корреляцию между степенью воспринимаемого украинского успеха на поле боя и степенью готовности американцев поддержать Украину

Опрос был проведен среди выборки из 1510 взрослых американцев из их вероятностной онлайн-панели, в дополнение к выборкам из 202 чернокожих и 200 латиноамериканцев, с 26 июля по 1 августа. Погрешность составляет +/- 3,0 %.

Напомним, что в США в середине августа приняли важное решение по военной поддержке Украины. Наша страна получит новый пакет военной помощи от американского правительства на 125 млн долларов, о котором заявил президент Джозеф Байден 23 августа. В нем будут содержаться критически важные для Украины военные средства.

При этом США все еще не хотят давать Украине разрешение бить по российской территории дальнобойным вооружением, в том числе ракетами ATACMS. Вероятно, там надеются в будущем перезагрузить отношения с Кремлем. Чтобы оправдаться, Белый дом и Пентагон активно распространяют мнение о том, что у ВСУ и без этого есть возможности для победы.

Тем не менее, в преддверии выборов нового президента США, все политические фигуры так или иначе упоминают Украину в своих речах. Одни явно поддерживают Киев, другие — нет.

Ранее "Телеграф" рассказал, что кандидаты в вице-президенты США думают об Украине, России и Китае.