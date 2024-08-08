"Не вірте чуткам": Єрмак розповів, чи зміниться підтримка України у разі перемоги Трампа

Трамп показав зацікавленість долею України під час нещодавньої телефонної розмови із Зеленським

Перемога Дональда Трампа під час виборів президента США не створить загрози для подальшої допомоги Україні. Політик під час нещодавньої розмови з українським президентом Володимиром Зеленським порадив йому не слухати розмови про те, що Трамп просуватиме інтереси російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів голова офісу президента України Андрій Єрмак. Він додав, що українська сторона веде діалог не лише з Трампом, а й зі штабом Камали Харріс.

Єрмак зазначив, що нещодавня розмова Зеленського з Трампом підтвердила повагу та "добре ставлення" політика до України та українського народу. Він уважно слухав пояснення українського лідера про ситуацію в країні, потреби військових та настрої населення.

Глава ОП підтвердив, що Трамп справді порадив Зеленському "не слухати" чутки про те, що він нібито виступає проти інтересів України й готовий йти на поступки Путіну, аби припинити війну.

"Так, він це сказав. Що не треба звертати увагу на "фейк ньюз", які з’являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і підтримуватиме Україну. І це дуже важливо. І те, що я бачив у медіа останніми днями, свідчить, що навіть риторика Джей Ді Венса змінюється (кандидата у віцепрезиденти США — ред.)", – сказав керівник ОП.

За словами Єрмака, він взагалі не вірить у те, що будь-який президент США від тієї чи іншої партії може не розуміти, що являє собою Росія і яку загрозу несе. Він вважає, що у відносинах України та США відбулися "історичні зміни", країни стали потужними партнерами.

Щодо приїзду Трампа в Україну, то запрошення політику було надіслано, але поки що жодної відповіді не надходило. Глава ОП додав, що домовитися про таку поїздку буде важко. Але не виключив, що Трамп чи Харріс у разі перемоги на виборах можуть відвідати Україну ще до інавгурації.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Дональд Трамп зробив нову заяву про Зеленського та Путіна. Він, як і раніше, має намір посадити двох президентів за стіл переговорів.