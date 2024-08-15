Що насправді стоїть за обіцянками Трампа закінчити війну за 24 години? Пояснює американський аналітик

Дональд Трамп може поставити власні інтереси вище за українські?

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що здатний закінчити війну в Україні за 24 години, при цьому не надто вдаючись у деталі. Утім існує принаймні два бачення того, як це може бути.

Про це розповів політичний аналітик організації "Razom for Ukraine" (Вашингтон) Даг Кляйн в інтерв’ю "Телеграфу": "Байден може зв'язати руки Трампу заради перемоги України — американський аналітик".

"Коли йдеться про Трампа, а особливо про цю фразу, що він закінчить війну за 24 години, найкраще це розуміти як інструмент спроби перемогти в цій виборчій кампанії. Він сказав, що принесе мир. Що він закінчить "українську війну". Це було на плакатах на з'їзді Республіканської партії у Мілуокі.

Якщо хтось просто заявляє: "Я покладу край війні, я принесу мир", для більшості американців це звучить добре. Однак вони не розуміють, що це означатиме несправедливий мир, припинення вогню, окупацію [українських територій] та переозброєння Росії", — пояснює експерт.

При цьому, поки сам Трамп узагальнено озвучує свої плани, у нього є радники, які викладали власне бачення того, як республіканець міг би покласти край війні. Перший із них може поставити Україну в складне положення:

"Ми бачили, що одна версія цього плану надійшла від America First Policy Institute. Це план, який, як повідомлялося, був представлений Трампу, і на який він начебто позитивно відреагував. І це справді негативне бачення завершення війни.

У плані йдеться, що майбутня адміністрація Трампа може погрожувати припинити допомогу Україні, щоб змусити її сісти за стіл переговорів з РФ. Тим часом Вашингтон може погрожувати Москві озброєнням Києва, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Окрім того, йдеться про готовність торгувати членством України в НАТО, щоб спробувати змусити її віддати території Росії в обмін на якесь припинення вогню і несправедливий мир.

"Це дуже наївний план, який не розуміє справжніх цілей Москви у війні", — розповідає Даг Кляйн.

Друге, більш позитивне бачення виклав колишній держсекретар Трампа Майк Помпео у статті для Wall Street Journal.

"Він оприлюднив іншу версію трампівської ідеї "миру через силу". І в ній було більше позитивних речей, як-от озброїти Україну до зубів, щоб переконатися, що Росія знає, що вона ніколи не завоює її; якнайшвидше забезпечити членство України в НАТО та ЄС; використати сотні мільярдів заморожених російських активів для відновлення України й тим самим змусити Путіна заплатити", — зазначає аналітик.

Утім Дональд Трамп, здається, досі не має чіткої стратегії, що насправді він хоче робити, та відкритий до всіх ідей радників, аби врешті стати людиною, яка закінчила війну.

"Будь-який радник може сказати: "Ось як ви зробите це, я можу дати вам перемогу, якої Джо Байден ніколи не зміг би досягти" — і запропоноване далі найімовірніший Трамп і зробить. Він, здається, не має чіткої переваги щодо того, що буде в підсумку з Україною. Він просто хоче, щоб це була перемога для нього", — підсумовує Даг Кляйн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп, Байден та Гарріс стали жертвами фішингових атак Ірану.