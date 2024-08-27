Ви заробітчанин з діда-прадіда, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте своє

Ці прізвища розкажуть, ким працювали ваші предки

Серед українських прізвищ більшість має унікальне походження, адже вони утворювались не тільки від назви ремесел та певних характеристик людини. Так, особам, які в давнину їздили на заробітки давали відповідні родові імена.

Як зазначає у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько, українці, які не мали землі та не знали роботи, йшли працювати до когось в найм, а здебільшого їздили у сусідні села та міста.

Серед цих родових імен виділяють ті, які давали візникам:

Візник, Вознйця, Візнйця;

Фурман, Фурманець, Фурманюк, Фурманчук, Фурманенко, Фурманевич;

Фірман, Фірманюк;

Муковоз;

Водовіз, Возйовода.

Зауважимо, що вантажних візників називали Биндюг і Бендюга.

Ті, хто працював у "бутині", тобто на вирубі лісу отримували прізвище Бутинець та Дереворіз. Робітник, що розпилював колоди на дошки, працюючи на "трачці", — це Пильщик або Тран, Трачик і Трачук.

Робота землекопом спонукала людей давати таким працівникам прізвища Копач або Грабар. Обидва ці родові імені могли означати також тих, що копають могили.

Робітників на сплавах, або плотах називали Флис, Флисяк, Флісак. Прізвище Мазій або Мазник походить від назви людини, яка займалася мазанням чогось. З цим же суфіксом -ій утворене і прізвище Лупій від слова, що означало шкуродера, або "гицля".

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали тим, хто мав проблеми з законом.