Ваші предки були розбійниками? Які прізвища давали тим, хто мав проблеми з законом

Найпопулярніше налічує понад 19 тисяч носіїв

Майже кожне українське прізвище має унікальне походження, адже в давнину наші предки отримували їх від назв професій, ремесел чи уподобань. Також певні риси характеру чи суспільна характеристика могли стати їх підґрунтям. Так, навіть розбійники та розбишаки отримували відповідні родові імена.

Як розповідає навчальний ресурс Весела абетка, українці, які мали проблеми з законом або порушували правопорядок, вирізнялись з-поміж людей своїми прізвищами.

Зокрема, найвідомішими у давнину були:

Левенець,

Дейнека,

Гайдамака,

Опришко,

Сердюк.

Зауважимо, що під час формування українських прізвищ з плином часу відбувалось їх спотворення. Воно виникало як і від впливу самих носіїв, так і від писарів.

Додамо, згідно з порталом "Рідні", українське родове ім'я Гайдамака налічує 1802 носіїв й за поширенням займає 2584 місце. Найчастіше воно зустрічається на Придніпров'ї. Прізвище Дейнека налічує 5143 носіїв і займає 689 місце. Родове ім'я Сердюк має 19411 українці й за поширенням воно займає 105 місце. Українське прізвище Левенець налічує 2675 носіїв та за поширенням займає 1603 місце. Опришко має 2120 носіїв.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали сварливим людям, що не оминали жодного скандалу.