Саламаха, Кулеба та Путря: смачні українські прізвища і що вони означають

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Українські прізвища це унікальні лінгвістичні скарби, що несуть у собі закодовану історію роду, професій предків, особливості місцевості, де вони жили або і походження. Кожне українське прізвище — це своєрідний генетичний код нації.

Сьогодні "Телеграф" розповідає, які прізвища утворилися від назв традиційних і смачних українських страв. Значення деяких з них вже й загубилися в історії, проте носії таких родових імен і досі проживають в Україні.

Саламаха

Прізвище "Саламаха" налічує близько 1820 носіїв по всій країні. Найбільша кількість людей з таким родовим ім’ям проживають у Саратському районі Одеської області.

Прізвище походить від староукраїнської страви — саламаха — це затірка з гречаного борошна, або ж часниковий соус на олії (в областях по-різному).

Кулеба

Носіїв прізвища "Кулеба" в Україні близько 1100, серед них і Дмитро Кулеба — міністр закордонних справ України. Найбільша кількість людей з таким родовим ім’ям проживають у Львові, а саме близько двох сотень.

Прізвище походить від назви смачної страви — кулеба – пшоняна каша, яку затирають салом з цибулею та часником.

Інша, більш розповсюджена назва цієї страви — куліш. І з таким смачним прізвищем в Україні проживає, щонайменше, 11000 людей.

До слова, куліш/кулебу часто готували козаки. Страва проста у приготуванні в польових умовах і не потребує особливих навичок. Та й зараз на багатьох сучасних фестивалях та масових святах готують козацький куліш, яким пригощають відвідувачів заходів.

Путря

Прізвище "Путря" менш розповсюджене за попередні. Проте відомо про, щонайменше, 800 його носіїв у сучасній Україні.

Найбільша кількість людей з таким родовим ім’ям проживають у Харківському районі однойменної області — близько 60 осіб.

Прізвище походить від страви, яка готується з ячмінної крупи.

До слова, Олександра Путря – геніальна художниця, яка почала малювати шедеври вже з трьох рочків. Її картини вражають своєю майстерністю і виразністю.

Дзяма

Прізвище "Дзяма" доволі рідкісне, в сучасній Україні лише близько 150 носіїв. Найбільш розповсюджене на заході країни.

Родове ім’я походить від назви традиційної закарпатської страви, яку тут готують на Великдень. Основним інгредієнтом дзями є шовдарь — копчений свинячий окіст.

Беца

Прізвище "Беца" налічує близько 900 носіїв і також найбільш розповсюджене на заході країни.

Походить від назви страви, яку більшість українців чудово знають. Беца це величезний картопляний дерун. По факту, різниця лише в розмірах. Якщо деруни це невеличкі картопляні оладки, то беца може досягати 25 см у діаметрі.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, які українські прізвища виникли ще за часів язичництва. Деякі з них настільки рідкісні, що їх носить лише одна людина в країні.