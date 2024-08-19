Люди з цими прізвищами робили дуже смачну випічку: перевірте, чи були пекарі у вашому роді

Усього таких родових імен є сім

Кожне з українських прізвищ таїть у собі велику історію, яка може розповісти багато про життя наших предків та їхню діяльність. Наприклад, ряд родових імен давали тим, у кого особливо добре виходила випічка або ці люди працювали пекарями.

Про це йдеться у науковій роботі мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища". Зазначається, що для таких людей заняття випічкою було улюбленою справою та хобі.

Загалом таких родових імен налічується сім. Деякі з них досить поширені в Україні

Прізвища, які давали пекарям:

Пекар,

Пекаренко,

Пекарук,

Пекарчук,

Пекарський;

Калашник;

Бекерський.

Також є прізвища, які отримували ті, хто вміє смачно готувати або їхня професія була пов’язана з кулінарією:

Кухар;

Кухаренко;

Кухарець;

Кухарук;

Кухарчук;

Кухаришин;

Кухарський;

Кухарик;

Поваренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали людям, які мали дуже багато грошей. При цьому не завжди одразу можна зрозуміти, що ці родові імена взагалі пов’язані з багатством і грошима.