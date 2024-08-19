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Люди з цими прізвищами робили дуже смачну випічку: перевірте, чи були пекарі у вашому роді

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Pixabay Новина оновлена 19 серпня 2024, 17:54

Усього таких родових імен є сім

Кожне з українських прізвищ таїть у собі велику історію, яка може розповісти багато про життя наших предків та їхню діяльність. Наприклад, ряд родових імен давали тим, у кого особливо добре виходила випічка або ці люди працювали пекарями.

Про це йдеться у науковій роботі мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища". Зазначається, що для таких людей заняття випічкою було улюбленою справою та хобі.

Загалом таких родових імен налічується сім. Деякі з них досить поширені в Україні

Прізвища, які давали пекарям:

  • Пекар,
  • Пекаренко,
  • Пекарук,
  • Пекарчук,
  • Пекарський;
  • Калашник;
  • Бекерський.

Також є прізвища, які отримували ті, хто вміє смачно готувати або їхня професія була пов’язана з кулінарією:

  • Кухар;
  • Кухаренко;
  • Кухарець;
  • Кухарук;
  • Кухарчук;
  • Кухаришин;
  • Кухарський;
  • Кухарик;
  • Поваренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали людям, які мали дуже багато грошей. При цьому не завжди одразу можна зрозуміти, що ці родові імена взагалі пов’язані з багатством і грошима.

Теги:
#Україна #Історія #Прізвища