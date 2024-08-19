Люди з цими прізвищами робили дуже смачну випічку: перевірте, чи були пекарі у вашому роді
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Усього таких родових імен є сім
Кожне з українських прізвищ таїть у собі велику історію, яка може розповісти багато про життя наших предків та їхню діяльність. Наприклад, ряд родових імен давали тим, у кого особливо добре виходила випічка або ці люди працювали пекарями.
Про це йдеться у науковій роботі мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища". Зазначається, що для таких людей заняття випічкою було улюбленою справою та хобі.
Загалом таких родових імен налічується сім. Деякі з них досить поширені в Україні
Прізвища, які давали пекарям:
- Пекар,
- Пекаренко,
- Пекарук,
- Пекарчук,
- Пекарський;
- Калашник;
- Бекерський.
Також є прізвища, які отримували ті, хто вміє смачно готувати або їхня професія була пов’язана з кулінарією:
- Кухар;
- Кухаренко;
- Кухарець;
- Кухарук;
- Кухарчук;
- Кухаришин;
- Кухарський;
- Кухарик;
- Поваренко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали людям, які мали дуже багато грошей. При цьому не завжди одразу можна зрозуміти, що ці родові імена взагалі пов’язані з багатством і грошима.