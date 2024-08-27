Вы потомственный заработчанин, если ваша фамилия звучит так: проверьте свою

Эти фамилии расскажут, кем работали ваши предки

Среди украинских фамилий у большинства уникальное происхождение, ведь они образовывались не только от названия ремесел и определенных характеристик человека. Так, лицам, которые в древности ездили на заработки, давали соответствующие родовые имена.

Как отмечает в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько, украинцы, которые не имели земли и не знали ремесла, шли работать к кому-то внаем, и в основном ездили в соседние села и города.

Среди этих родовых имен выделяют те, которые давали извозчикам:

Візник, Вознйця, Візнйця;

Фурман, Фурманець, Фурманюк, Фурманчук, Фурманенко, Фурманевич;

Фірман, Фірманюк;

Муковоз;

Водовіз, Возйовода.

Заметим, что грузовых извозчиков называли Биндюг и Бендюга.

Те, кто работал в "бутині", то есть на вырубке леса получали фамилию Бутинец и Дереворіз. Рабочий, распылявший бревна на доски, работая на "трачке", — это Пильщик или Тран, Трачик и Трачук.

Работа землекопом побудила людей давать таким работникам фамилию Копач или Грабар. Оба этих родовых имени могли означать также копающих могилы.

Рабочих на сплавах или плотах называли Флис, Флисяк, Флисак. Фамилия Мазий или Мазник происходит от названия человека, занимавшегося мазанием чего-то. С этим же суффиксом –ій образована и фамилия Лупій от слова, что означало шкуродера, или "гицля".

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