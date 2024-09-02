Що дає Україні операція у Курській області. Військовий ЗСУ назвав два вагомі плюси і мінус

Контрнаступ у Курській області показав, що Росію можна бити і на її території

Майже місячний наступ ЗСУ в Курській області РФ, у ході якого українській бійці взяли в полон сотні російських строковиків і кадировців, дає Україні вагомий плюс: можливість домагатися нового обміну, щоб звільнити полонених бійців "Азову", нацгвардійців, а також цивільних заручників, які вже більше двох років залишаються за гратами.

Про це сержант спецпідрозділу К12, який навчає молодих бійців вогневій тактиці, Олександр Фесенко ("Пчела") розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Більше читайте тут: "Курськ мав статися набагато раніше, але ця палиця два кінці має: сержант спецпідрозділу К12 "Пчела" про наступ ЗСУ".

За його словами, ця ситуація дає переваги, сильну позицію, аби максимально ефективно звільнити людей, яких до цього Київ не мав змоги витягти з полону.

— Але Курськ — це палиця, яка має два кінці. З одного боку — ми зможемо відволікти ворога від наших територій, змусивши його перекидати частини з Донецької чи Луганської областей і знищувати їх на марші. З іншого — якщо вони скажуть "Байдуже", то можуть скористатися моментом і піти далі на Дніпропетровщину. Вони можуть просто проігнорувати те, що на їхні території зайшли, — каже сержант про про ще один плюс і мінус такої операції.

Він наголосив, що операція у Курській області показує, що Росію можна бити, а також демонструє, що агресор не квапиться використати ядерну зброю. Хоча в оборонній доктрині РФ і прописано: якщо хтось перетинає кордони Російської Федерації, це вже привід вдарити по цій країні ядерною зброєю.

— Загалом, на мою думку, ядерна зброя це більше психологічний фактор, тому що всі сторони розуміють: щойно Росія використає таку зброю, то будь-яка країна, котра має таке ж озброєння, може вдарити по ній ракетою у відповідь. Може початися ядерна війна.

Вважаю, що Курськ мав статися набагато раніше. Якби це відбулось до Харківського контрнаступу, ще коли там резерви були, це значно підсилило б наші можливості на фронті. Треба більше таких ударів, — резюмував військовий.

Першу частину інтерв’ю з Олександром Фесенком читайте на сайті "Телеграф": "Вважаю себе щасливчиком: захисник Маріуполя про голод на "Азовсталі", полон і боротьбу з раком".