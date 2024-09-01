Просто так залишити не можна: історик розповів, що робити з україномовним населенням Курської області

Історик нагадав, що ці люди можуть не бути етнічними українцями

Після початку операції ЗСУ у Курській області для багатьох стало зрозуміло, що на зайнятих територіях проживає безліч людей, які розмовляють українською мовою. І Україна могла б їх використати для налагодження подальших комунікацій.

Про це розповів кандидат історичних наук та офіцер 3 ОШБр ЗСУ Олександр Алфьоров в інтерв’ю "Телеграфу": "Вихід на кордони 1991-го не буде перемогою України": історик назвав головну причину

За його словами, варто пам’ятати, що Україна діє у рамках міжнародного права, а також розуміти, що ЗСУ вже перебувають на російських етнічних землях. При цьому він зазначає, що національний склад там ніколи не був однорідним, оскільки в імперські часи поміщики заселяли область рабами-кріпаками з різних частин країни.

"Там утворилася теж своєрідна етнічна "солянка", яка водночас називається "росіяни", або точніше "рускіє". Хоча там присутній величезний спектр інородців, яких російські поміщики просто перевозили на Курщину, часом змінюючи кріпаків на собак", — сказав він.

На думку історика, зараз гарний час, щоб виходити на зв’язок з тими людьми та говорити з ними про те, що хотіла приховати російська влада. Наприклад, що з ними сталося після початку окупації України більшовиками, чому там люди говорять українською мовою, але їх не вчили писати нею, чому в 20-х роках у регіоні жило 20% етнічних українців, а за Горбачова їх залишилося лише 1,5% і т.д.

"Я не заглядатиму на далекі перспективи, але, безумовно, ці регіони після перемоги ми не повинні залишити без культурної історичної підтримки", — додав Алфьоров.

Як повідомлялося раніше, Алфьоров напередодні розвіяв один з улюблених історичних міфів Кремля про те, що Рюрик нібито був засновником Русі.