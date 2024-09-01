"Не разова акція": Пєсков розповів, коли РФ відповість на атаку ЗСУ у Курській області

Операція ЗСУ триває вже майже місяць

Операція Збройних Сил України (ЗСУ) в Курські області почалась 6 серпня, а Росія тільки зараз, 1 вересня, заявила про відповідь на порушення кордонів. Майже місяць знадобився армії РФ, щоб "рішуче діяти".

Як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, вогонь у відповідь не разова акція.

"Відповідь вже відбувається. Чому ви думаєте, що це разова подія. Вона вже відбувається", — сказав він в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну для програми "Москва. Кремль. Путін".

Також Пєсков наголосив, що атаки у відповідь в прикордонних регіонах продовжаться.

"Ви бачите рішучі дії наших збройних сил. Немає жодних сумнівів, що їх буде продовжено", — додав путініст.

Нагадаємо, що американський генерал Бен Годжес називав три основні причини, чому Путін "прогавив" Курську область. І дві з них на пряму пов'язані з внутрішніми проблемами Кремля.

До того ж в Україні вже зробили прогноз, як вплине операція на Курщині на ситуацію на українському фронті та чи достатньо у ворога резервів для двох гарячих ліній.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли востаннє бачили міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова на публіці та як він виглядав. Адже нещодавно у мережі з'явились чутки про його смерть.