"Чесно кажучи" – це русизм. А ось як правильно говорити українською

Словосполучення "чесно кажучи" стало звичним для багатьох українців

У повсякденному мовленні ми часто вживаємо різноманітні фрази, які з часом стають настільки звичними, що навіть не помічаємо їх. Однією з таких фраз є "чесно кажучи".

Багато хто вживає її, щоб заповнити паузи або додати ваги своїм словам, проте мало хто задумується, що ця фраза не лише не має ніякої інформаційної функції. Ба більше, є типовим прикладом "русизму" — мовного запозичення з російської, яке не відповідає нормам української мови.

Чому "чесно кажучи" — це мовний паразит?

Мовознавці зазначають, що фраза "чесно кажучи" є яскравим прикладом мовного паразита — слів чи виразів, які ми вживаємо несвідомо, часто лише для того, щоб заповнити паузу в розмові. Такі вирази зазвичай не додають жодного сенсу до сказаного, але можуть робити мову громіздкою та менш виразною.

Як правильно сказати українською?

Замість фрази "чесно кажучи" мовознавці радять звернути увагу на більш відповідні українські аналоги. Наприклад, в українській мові існує коротке і водночас точне слово "щиро". Правильно – "щиро кажучи"

Також у відповідних контекстах можна використовувати навіть "якщо чесно", "щоправда", "загалом", "насправді". Вони є не тільки більш лаконічними, а й природними для української мови. Крім того, ці вирази дозволяють уникнути шаблонного мовлення, роблячи ваше висловлювання більш оригінальним та виразним.

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