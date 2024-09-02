А ви знаєте, як сказати українською "прихоть"?

Мовна палітра бажань

Чи замислювалися ви коли-небудь, як одне й те саме бажання може звучати по-різному в українській мові? Російське слово "прихоть" – яскравий приклад того.

Не знаєте, як його можна перекласти? Українська пропонує нам цілий арсенал слів для опису наших бажань, навіть найдивніших.

Забаганка

Найбільш поширеним варіантом перекладу слова "прихоть" українською є забаганка. Це слово означає примху, бажання, яке виникає раптово і не має під собою серйозних підстав. Забаганка може бути капризом, химерою чи вередуванням. Наприклад: "Він купив їй дорогу сукню просто так, через забаганку".

Примха

Ще один варіант перекладу — примха. Це слово дещо ширше за значенням, ніж забаганка. Примха — це раптове бажання, яке важко пояснити логічно. Наприклад: "Вона змінює роботу кожні півроку через якісь примхи".

Химера

Химера — це слово, яке означає фантастичну, вигадану, нездійсненну "прихоть". Химера — це те, що не має реального підґрунтя, те, що існує лише в уяві. Наприклад: "Він витратив усі гроші на реалізацію якоїсь химери".

Витребенька

Має кілька значень в українській мові, але найчастіше воно вживається для позначення вигадок, примх або забаганок. Це слово є розмовним і може використовуватися для опису чогось несерйозного або легковажного. Наприклад, у фразі "Не вчилася до роботи, та на витребеньки!"

Також ви ще можете замість "прихоть" сказати так: вереда, комиза, перехоча, вибрик, захцянка, дур, привереди. Кожне з цих слів має свій відтінок значення, але всі вони позначають раптове бажання, яке важко пояснити логічно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще українською можна сказати "ввічливий". Навряд чи ви знаєте усі ці синоніми.