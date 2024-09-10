Багатодітним батькам можуть відмовити у відстрочці: куди звертатися

З проблемами може зіткнутися чоловік, у якого діти від різних шлюбів

За законом багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації. Проте з травня багато сімей з кількома дітьми зіткнулися з проблемами при її оформленні через нові правила.

Постанова Кабміну № 560 вимагає для оформлення відстрочки надати три свідоцтва про народження, де вказано батьком одного й того ж чоловіка. Про це розповідають фахівці юридичного сервісу "Консультант" на сторінці в Instagram.

Юристи пояснили, що тепер для отримання відстрочки від мобілізації не достатньо бути багатодітним батьком. Важливо, щоб усі троє дітей до 18 років перебували на утриманні одного чоловіка і щоб він був зазначений батьком у всіх свідоцтвах про народження.

Це створює труднощі для родин, де діти народжені від різних шлюбів або мають різних біологічних батьків, але фактично перебувають на утриманні одного чоловіка.

Експерти також зазначили, що існує суперечність між законом та постановою. Законодавство гарантує відстрочку багатодітним батькам, які мають на утриманні трьох або більше неповнолітніх дітей, незалежно від біологічного батьківства. Однак постанова Кабміну № 560 вимагає підтвердження батьківства одного чоловіка для всіх трьох дітей, що фактично може позбавити деяких родин права на відстрочку.

"Якщо ТЦК відмовить у відстрочці, слід звертатися до суду, оскаржуючи це рішення, адже закон суперечить постанові", — підкреслюють правознавці.

Нагадуємо, що наразі порядком 560 у додатку 5 по пункту 3 передбачається чіткий перелік документів, який необхідно подати багатодітному батькові разом із заявою.

Які документи треба:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із документів :

: свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю (батьком) дітей (трьох і більше);

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю);

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання з тим із батьками, яке є військовозобов'язаним, або

письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьками у їх вихованні, або

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного відповідно до положення статті 315 Цивільного процесуального кодексу України,

договір про виплату аліментів на дитину.

Раніше "Телеграф" писав, що восени для декількох категорій громадян з'явиться відстрочка в "Резерві+". Це стосується й багатодітних батьків.