Стосується багатодітних. Коли можуть відмовити у відстрочці
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Які документи треба нести у ТЦК багатодітним
Після посилення мобілізації в Україні трохи ускладнилася процедура оформлення відстрочки для багатодітних батьків. Відтепер таким громадянам треба зібрати більше документів.
Військовий адвокат Анжела Василевська у своєму Telegram-каналі розповіла, що люди по старій пам’яті пишуть заяви на відстрочку у ТЦК. Проте необхідний певний специфічний перелік паперів.
Які документи треба
Зараз порядком 560 у додатку 5 по пункту 3 передбачається чіткий перелік документів, який необхідно подати багатодітному батькові разом із заявою.
"Звичайній людській логіці той перелік не притаманний", — пише адвокат.
Які документи треба:
- свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із документів:
- свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю (батьком) дітей (трьох і більше);
- рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю);
- рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання з тим із батьками, яке є військовозобов'язаним, або
- письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьками у їх вихованні, або
- рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного відповідно до положення статті 315 Цивільного процесуального кодексу України,
- договір про виплату аліментів на дитину.
Що каже адвокат
Адвокат порадила перед поданням заяви на відстрочку подбати про наявність документів, які вимагаються, а не зібраними на власний розсуд.
За визначених документів відмова ТЦК та СП у наданні відстрочки буде законною.
"До 18.05.24 все було на багато простіше із виробленим відстрочки — доводиш що є батьком та надаєш докази сплати аліментів. І люди, по старій пам’яті, ну і в цілях економії на консультаціях юриста, написали за зразком заяви на відстрочку сміливою ходою звертаються до ТЦК та СП за відстрочкою", — пише адвокат.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи будуть за новим законом про мобілізацію в Україні закликати на службу аспірантів. У законі прописано, хто має право на відстрочку.