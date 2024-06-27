Стосується багатодітних. Коли можуть відмовити у відстрочці

Які документи треба нести у ТЦК багатодітним

Після посилення мобілізації в Україні трохи ускладнилася процедура оформлення відстрочки для багатодітних батьків. Відтепер таким громадянам треба зібрати більше документів.

Військовий адвокат Анжела Василевська у своєму Telegram-каналі розповіла, що люди по старій пам’яті пишуть заяви на відстрочку у ТЦК. Проте необхідний певний специфічний перелік паперів.

Які документи треба

Зараз порядком 560 у додатку 5 по пункту 3 передбачається чіткий перелік документів, який необхідно подати багатодітному батькові разом із заявою.

"Звичайній людській логіці той перелік не притаманний", — пише адвокат.

Які документи треба:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із документів :

: свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю (батьком) дітей (трьох і більше);

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю);

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання з тим із батьками, яке є військовозобов'язаним, або

письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьками у їх вихованні, або

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного відповідно до положення статті 315 Цивільного процесуального кодексу України,

договір про виплату аліментів на дитину.

Що каже адвокат

Адвокат порадила перед поданням заяви на відстрочку подбати про наявність документів, які вимагаються, а не зібраними на власний розсуд.

За визначених документів відмова ТЦК та СП у наданні відстрочки буде законною.

"До 18.05.24 все було на багато простіше із виробленим відстрочки — доводиш що є батьком та надаєш докази сплати аліментів. І люди, по старій пам’яті, ну і в цілях економії на консультаціях юриста, написали за зразком заяви на відстрочку сміливою ходою звертаються до ТЦК та СП за відстрочкою", — пише адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи будуть за новим законом про мобілізацію в Україні закликати на службу аспірантів. У законі прописано, хто має право на відстрочку.