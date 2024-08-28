Восени для декількох категорій громадян з'явиться відстрочка в "Резерві+": кого це стосується

Правила отримання броні дещо змінилися

Вже восени деякі категорії українці зможуть оформляти відстрочку онлайн. Застосунок "Резерв+" інтегрують з іншими реєстрами, аби спростити процедуру для студентів денної форми навчання та багатодітних батьків.

Про це розповіла адвокатка Олена Хоменко в ефірі Еспресо. Крім того, уряд спростив правила отримання відстрочки за сімейними обставинами.

"Серпневі зміни стосуються найбільш неузгодженої та неврегульованої підстави для відстрочки – за сімейними обставинами. Зокрема це догляд за особами з інвалідністю першої або другої групи – батьками військовозобов'язаного або батьками його дружини", — зазначила юристка.

Хоменко пояснює, що законодавство встановлює чіткий термін для оформлення акта про догляд – 10 днів. Цей термін не може бути продовжений. Також важливо знати, що комісія не має права вимагати додаткові документи або проводити опитування свідків під час оформлення цього акту.

За її словами, тепер військовозобов'язаним не потрібно доводити наявність або відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд за їхніми батьками.

Однак для отримання відстрочки через догляд за батьками дружини, чоловік повинен надати документи, які підтверджують нездатність дружини самостійно забезпечити необхідний догляд за ними.

Відстрочка для багатодітних батьків

Юристка підкреслює, наразі якщо чоловік має трьох дітей, це не є підставою для відстрочки.

Для підтвердження факту належного утримання та виховання трьох дітей необхідно надати документи, які свідчать про їх фінансову підтримку. Це можуть бути договори про утримання, рішення суду про визначення місця проживання дітей, квитанції про сплату аліментів та інші документи , що підтверджують батьківство, розповідає Хоменко.

"Що стосується діток, які є всиновленими, то достатньо мати рішення суду про всиновлення, яке набуло чинності. Не потрібно доносити додаткових документів у вигляді змінених свідоцтв про народження даної дитини", — додала вона.

Відстрочка для студентів

Адвокатка каже, що багато студентів стикаються з труднощами при оформленні відстрочки від мобілізації. Основна проблема пов'язана з отриманням довідки Єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка є обов'язковою для всіх студентів, які хочуть відстрочити призов.

Через перевищення ліцензійного обсягу студентів у деяких університетах, виникли проблеми з отриманням довідки ЄДЕБО. І тепер студенти, які навчаються на другому чи третьому курсах денної форми навчання, не мають змоги отримати цю довідку, щоб належним чином подати документи на відстрочку.

За словами Хоменко, відстрочка для вище згаданих категорій громадян дається на 90 днів (загальний термін запровадження воєнного стану).

"Восени ми чекаємо на зміни щодо студентів та, можливо, інших категорій, які будуть автоматично долучені до системи Резерв+", – додала вона.

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