Многодетным родителям могут отказать в отсрочке: куда обращаться

С проблемами может столкнуться мужчина, у которого дети от разных браков

По закону многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако с мая многие семьи с несколькими детьми столкнулись с проблемами при ее оформлении из-за новых правил.

Постановление Кабмина № 560 требует для оформления отсрочки предоставить три свидетельства о рождении, где указано отцом одного и того же мужчины. Об этом рассказывают специалисты юридического сервиса "Консультант" на странице Instagram.

Юристы объяснили, что теперь для получения отсрочки от мобилизации недостаточно быть многодетным отцом. Важно, чтобы все трое детей до 18 лет находились на иждивении одного мужчины и чтобы он был указан отцом во всех свидетельствах о рождении.

Это создает трудности для семей, где дети рождены от разных браков или имеют разных биологических родителей, но фактически находятся на иждивении одного мужчины.

Эксперты также отметили, что существует противоречие между законом и постановлением. Законодательство гарантирует отсрочку многодетным родителям, которые содержат трех или более несовершеннолетних детей, независимо от биологического отцовства. Однако постановление Кабмина №560 требует подтверждения отцовства одного мужчины для всех троих детей, что фактически может лишить некоторых семей права на отсрочку.

"Если ТЦК откажет в отсрочке, следует обращаться в суд, обжалуя это решение, ведь закон противоречит постановлению", — подчеркивают правоведы.

Напоминаем, что порядком 560 в приложении 5 по пункту 3 предусматривается четкий перечень документов, который необходимо подать многодетному отцу вместе с заявлением.

Какие документы нужны:

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов:

свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более);

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);

решение органа опеки и попечительства об определении местожительства с военнообязанным с родителями или

письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго с родителями в их воспитании, или

решение суда об установлении факта пребывания ребенка на иждивении военнообязанного в соответствии с положением статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины,

договор о выплате алиментов на ребенка.

Ранее "Телеграф" писал, что осенью для нескольких категорий граждан появится отсрочка в "Резерве+". Это касается и многодетных родителей.