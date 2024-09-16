Вивів з України сотні мільйонів, втік до США і сів у в'язницю: де зараз один із найвпливовіших політиків 90-х Павло Лазаренко

Ексчиновник втік до США, де його й судили

Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України у 90-х. За час своєї діяльності чиновник сформував монополію на газ, повністю захопивши ринок. Цим він завдав державі гігантських збитків. До речі, раніше ми розповідали про ексголову парламенту Рибака, який підписав "диктаторські закони".

Над Павлом Лазаренком здійснювали правосуддя американські правоохоронні органи. Там він навіть сидів у в'язниці за відмивання великих коштів. "Телеграф" розповість більше про діяльність чиновника.

Що відомо про Павла Лазаренка

Чоловік народився у 1953 році на Дніпропетровщині. Навчався на агронома в місцевому сільськогосподарському інституті. Після закінчення вишу почав працювати водієм у колгоспі, а згодом перейшов на посаду агронома. У 26 років став головою колгоспу.

Пізніше отримав роботу у райкомі комуністичної партії. Обіймав посади, пов'язані з сільськогосподарським виробництвом у різних партійних організаціях. Так через певний час Лазаренко став начальником обласного управління сільського господарства Дніпропетровської обласної ради, а також першим заступником голови виконкому.

Фото з мережі

У 1992 році тодішній президент обрав Лазаренка своїм представником на Дніпропетровщині. А вже через рік чиновника призначили очільником обласної державної адміністрації. Таким чином, чоловік нарощував вплив у області й рухався вгору кар'єрними щаблями.

Вже в 1995 році другий президент Леонід Кучма обрав Лазаренка першим віцепрем'єр-міністром. Його кандидатуру запропонував тодішній прем'єр-міністр України Євген Марчук.

Фото з мережі

Вже через рік Кучма звільнив Марчука з посади, а причиною назвав поганий стан збереження боєприпасів. Хоча у кулуарах казали, що другий президент пішов на такий крок, бо Марчук формував свій політичний імідж. Натомість новим прем'єр-міністром Кучма обрав саме Лазаренка.

Однак чиновник не довго затримався на своїй посаді — через рік Кучма звільнив Лазаренка. Тоді він подався у депутати й став головою фракції "Громада".

Суд над Лазаренком в Україні

Будучи віцепрем'єр-міністром, чиновник організував постачання газу та нафтопродуктів з Росії спершу на Дніпропетровщину, а потім — в Україну загалом. Це стало можливим, бо держава дала ліцензію комерційній компанії ЄЕСУ, якою володіла Юлія Тимошенко. Так, політики стали бізнес-партнерами, а прибутки отримували шляхом високих цін на газ для населення.

У 1998 році Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти Лазаренка за "розкрадання державного майна в особливо великих розмірах". У 1999 з Лазаренка зняли депутатську недоторканість, а за тиждень до цього він втік з країни.

Фото з мережі

На початку 2000-х в Україні також відкрили кілька кримінальних справ проти чиновника. Йшлося про отримання хабарів від Юлії та Олександра Тимошенків на загальну суму в 166,6 мільйона доларів.

Прокуратура повідомляла, що Лазаренко перерахував з України в США понад 320 мільйонів доларів через підставні компанії, зареєстровані у Швейцарії, Антигуа та Барбуда, Естонії, Латвії, Польщі. Натомість пізніше у США підтвердили переказ тільки 114 мільйонів доларів.

У 2002 році Лазаренку висунули нове обвинувачення — у вбивстві депутатів Вадима Гетьмана і Євгена Щербаня. Його притягнули до відповідальності заочно за скоєння важких кримінальних злочинів.

Суд над Лазаренком в США

Політик полетів до США за політичним притулком, утім, там опинився в центрі нелегальних мігрантів. Американське правосуддя звинуватило політика у відмиванні коштів, оскільки він перераховував їх у банках цієї країни, а ще купував маєтки. Йшлося про суму в 114 мільйонів доларів.

Згодом швейцарський суд засудив чиновника до 1,5 років ув'язнення заочно, оскільки він відмивав кошти у місцевих банках. Також він повинен був сплатити штраф у 10 мільйонів швейцарських франків.

Фото з мережі

Упродовж 5 років політик перебував під домашнім арештом у квартирі в Сан-Франциско. У 2006 році Лазаренка визнали винним у відмиванні коштів та засудили до 9 років позбавлення волі. Покарання українець відбував у в'язниці Federal Correctional Institution біля Лос-Анджелеса.

Також йому призначили штраф у 10 мільйонів доларів. А от на волю колишній прем'єр-міністр України вийшов у 2012 році. Водночас суд конфіскував будинок політика в місті Новато.

Де перебуває Лазаренко зараз

Як інформувала американська преса, станом на 2016 рік Павло Лазаренко проживає спільно з дружиною і 3 дітьми неподалік Сан-Франциско.

Другою дружиною політика стала Оксана Цикова, котра виступала перекладачем на суді у США у 2004 році. На неї й записаний будинок, у якому зараз проживає родина. Ціна житла варіюється у межах 1,8 мільйона доларів. Також Циркова зареєстрована адвокатом у компанії, котра займається захистом міністра-втікача.

Зараз Лазаренко хоче отримати політичний притулок у США. Сам політик повідомляв, що він ніде не працює, тож немає доходу. У документах, які колишній міністр подавав до суду, написано, що він винен своєму адвокату 100 мільйонів доларів. Прокурори ж вважають, що експолітик має достатньо прихованих активів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз перебуває колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Він втік з України разом з Януковичем.