Вывел из Украины сотни миллионов, сбежал в США и сел в тюрьму: где сейчас один из самых влиятельных политиков 90-х Павел Лазаренко

Экс-чиновник сбежал в США, где его и судили

Павел Лазаренко был премьер-министром Украины в 90-е. За время своей деятельности чиновник сформировал монополию на газ, полностью захватив рынок. Этим он нанес государству гигантский ущерб. Кстати, раньше мы рассказывали об экс-главе парламента Рыбаке, который подписал "диктаторские законы".

Над Павлом Лазаренко осуществляли правосудие американские правоохранительные органы. Там он даже сидел в тюрьме за отмывание больших средств. "Телеграф" расскажет больше о деятельности чиновника.

Что известно о Павле Лазаренко

Мужчина родился в 1953 году на Днепропетровщине. Обучался на агронома в местном сельскохозяйственном институте. После окончания вуза начал работать водителем в колхозе, а затем перешел на должность агронома. В 26 лет стал председателем колхоза.

Позже получил работу в райкоме коммунистической партии. Занимал должности, связанные с сельскохозяйственным производством в разных партийных организациях. Так, через некоторое время Лазаренко стал начальником областного управления сельского хозяйства Днепропетровского областного совета, а также первым заместителем председателя исполкома.

Фото из сети

В 1992 году тогдашний президент избрал Лазаренко своим представителем в Днепропетровской области. А уже через год чиновник был назначен главой областной государственной администрации. Таким образом, мужчина наращивал влияние в области и двигался вверх по карьерных ступенях.

Уже в 1995 году второй президент Леонид Кучма избрал Лазаренко первым вице-премьер-министром. Его кандидатуру предложил тогдашний премьер-министр Евгений Марчук.

Фото из сети

Уже через год Кучма уволил Марчука с должности, а причиной назвал плохое состояние хранения боеприпасов. Хотя в кулуарах говорили, что второй президент пошел на такой шаг, потому что Марчук формировал свой политический имидж. Новым премьер-министром Кучма избрал именно Лазаренко.

Однако чиновник не долго задержался на своем посту — через год Кучма уволил Лазаренко. Тогда он отправился в депутаты и стал главой фракции "Громада".

Суд над Лазаренко в Украине

Будучи вице-премьер-министром, чиновник организовал поставки газа и нефтепродуктов из Росии сначала на Днепропетровщину, а затем — в Украину в целом. Это стало возможным, потому что государство предоставило лицензию коммерческой компании ЕЭСУ, которой владела Юлия Тимошенко. Так, политики стали бизнес-партнерами, а доходы получали путем высоких цен на газ для населения.

В 1998 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Лазаренко за "хищение государственного имущества в особо крупных размерах". В 1999 году с Лазаренко сняли депутатскую неприкосновенность, а за неделю до этого он бежал из страны.

Фото из сети

В начале 2000-х в Украине также было открыто несколько уголовных дел против чиновника. Речь шла о получении взяток от Юлии и Александра Тимошенко на общую сумму в 166,6 миллиона долларов.

Прокуратура сообщала, что Лазаренко перечислил из Украины в США более 320 миллионов долларов через подставные компании, зарегистрированные в Швейцарии, Антигуа и Барбуде, Эстонии, Латвии, Польше. Позже в США подтвердили перевод только 114 миллионов долларов.

В 2002 году Лазаренко выдвинули новое обвинение – в убийстве депутатов Вадима Гетьмана и Евгения Щербаня. Его привлекли к ответственности заочно за совершение тяжких уголовных преступлений.

Суд над Лазаренко в США

Политик полетел в США за политическим убежищем, но там оказался в центре нелегальных мигрантов. Американское правосудие обвинило политика в отмывании средств, поскольку он перечислял их в банки этой страны, а еще покупал имения. Речь шла о сумме в 114 миллионов долларов.

Впоследствии швейцарский суд приговорил чиновника к 1,5 года заключения заочно, поскольку он отмывал средства в местных банках. Также он должен был заплатить штраф в 10 миллионов швейцарских франков.

Фото из сети

В течение 5 лет политик находился под домашним арестом в квартире Сан-Франциско. В 2006 году Лазаренко признали виновным в отмывании средств и приговорили к 9 годам лишения свободы. Наказание украинец отбывал в тюрьме Federal Correctional Institution у Лос-Анджелеса.

Также ему был назначен штраф в 10 миллионов долларов. А вот на свободу бывший премьер-министр Украины вышел в 2012 году. В то же время суд конфисковал дом политика в городе Новато.

Где находится Лазаренко сейчас

Как информировала американская пресса, по состоянию на 2016 год Павел Лазаренко проживает совместно с супругой и 3 детьми недалеко от Сан-Франциско.

Второй женой политика стала Оксана Цикова, выступавшая переводчиком на суде в США в 2004 году. На нее и записан дом, в котором сейчас проживает семья. Цена жилья варьируется в пределах 1,8 миллиона долларов. Также Циркова зарегистрирована адвокатом в компании, занимающейся защитой беглого министра.

Сейчас Лазаренко хочет получить политическое убежище в США. Сам политик сообщал, что он нигде не работает, так что нет дохода. В документах, которые бывший министр подавал в суд, написано, что он должен своему адвокату 100 миллионов долларов. Прокуроры же считают, что у экс-политика достаточно скрытых активов.

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