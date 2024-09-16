Підписав "диктаторські закони", а потім передав Україну Турчинову і зник: що відомо про ексспікера Ради Володимира Рибака

Зараз ексчиновнику 77 років, тож він не займається політикою

За часів президентства Віктора Януковича при владі було багато одіозних політиків. Наприклад, Володимир Рибак, який був на посаді голови Верховної Ради. Він відзначився тим, що підписав скандальні "диктаторські" закони, які значно обмежували права громадян.

"Телеграф" розповість більше про Володимира Рибака та чим ще він запам'ятався широкому загалу.

Що відомо про Володимира Рибака

Чоловік народився у 1946 у Донецьку, де здобував економічну освіту. Він починав з роботи майстра, згодом ставши головним інженером на місцевих підприємствах.

А от поштовхом до розвитку кар'єри став вступ до Вищої партійної школи при ЦК КПУ. Так, Рибак почав займати керівні посади у різних партійних органах. Згодом став міським головою Донецька, а також працював заступником голови місцевої облради.

Рибак був депутатом Верховної Ради протягом 5 скликань. Упродовж діяльності працював у різних комітетах, зокрема:

у комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, де спершу був першим заступником голови, а згодом й очільником;

входив до Комітету у закордонних справах;

був членом Постійної делегації ВРУ в ПАРЄ;

В уряді Януковича працював віцепрем'єр-міністром, а також міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства. У цей період Рибак попросив у держави про виділення урядової дачі.

Так, йому виділили територію для забудови у "Кончі-Заспі". На цьому місці чиновник збудував собі будинок з червоної цегли та колонадою, вартістю мінімум у 1 мільйон доларів.

Фото з мережі

Цікаво, що Рибак був одним із засновників "Партії регіонів", яка кілька разів змінювала назви: "Партія регіонального відродження України", "Партія Солідарності України", "За красиву Україну". Згодом став довіреною особою Януковича на посаду президента.

Фото з мережі

Після того, як останній став президентом, Рибака обрали першим заступником голови "Партії регіонів". А у 2012 році отримав посаду голови Верховної Ради VII скликання. На цій посаді відзначився тим, що підписав скандальні "диктаторські" закони 2014 року. Ними передбачалося більше можливостей для влади, щоб карати мітингувальників.

Голосування за «диктаторські» закони

Що відбувалося під час Революції гідності

Володимир Рибак не зареєстрував проєкт постанови щодо повернення Конституції 2004, яку подавала тогочасна опозиція 18 лютого 2014. Цю реформу скасував Янукович, коли став президентом. Вона передбачала перехід з президентсько-парламентської до парламентсько-президентської політичної системи в країні.

Фото з мережі

Тоді опозиційні до регіоналів політики заблокували трибуну в парламенті. Через те, що Рибак відмовився реєструвати постанову про повернення Конституції 2004, Янукович все ще мав повноту влади у своїх руках. Так, він віддав наказ організувати масові розстріли учасників Євромайдану, внаслідок чого було вбито й поранено понад 100 осіб.

У лютому 2024 року Янукович стверджував, що Рибака побили майданівці, а автівку — обстріляли. Однак згодом ексголова ВРУ спростував це твердження. 22 лютого того ж року Рибак подав у відставку "у зв'язку із хворобою та лікуванням".

Так, чиновник відійшов від політики й відправився на пенсію. Згодом Рибак висловлювався, що Янукович би не зміг відновити владу, тому що "Україна стала іншою й пішла вперед".

Раніше "Телеграф" розповідав про колишнього міністра освіти й науки Дмитра Табачника. Зараз він веде антиукраїнську діяльність.