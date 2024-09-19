Як казати українською "подвійний чи подвійне еспресо", щоб не осоромитись при замовленні

Вивчайте українську мову разом з "Телеграфом"

Кава для кожного в цьому житті є невідʼємною частиною життя, адже наш ранок починається з цього напою, ми зустрічаємось з друзями за горнятком кави. Але мало хто знає, як називати українською — подвійний чи подвійне еспресо.

"Телеграф", посилаючись на відомого мовознавця Олександра Авраменка розповість, як правильно писати і говорити ці назви. Це допоможе вам у спілкуванні з оточуючими.

"У багатьох кавових апаратах написано — "подвійний еспресо", але неправильно. Потрібно казати "подвійне еспресо", — наголосив він.

Мовознавець нагадав, що рід у невідмінюваних іншомовних словах визначають так: тварини — чоловічого роду (маленький поні, рудий шимпанзе), а неістоти — середнього роду (жовте таксі, страшне цунамі).

"Еспресо, як і таксі, і цунамі, не є істотою. Отже, середнього роду. Тобто правильно — подвійне еспресо", — наголосив він.

Також він розповів, яка форма слова – "купувати" чи "купляти" — правильна. Так, Авраменко зазначає, що у словниках є обидві форми слова, щоправда, слово "купляти" має позначки "розмовне" і "рідковживане".

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською писати "з днем народження".