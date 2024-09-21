"Мрія" почекає? Роботи з відновлення літака Ан-225 припинили, що сталося

При цьому точна вартість нового літака ще не розрахована

Роботи з відновлення найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія", знищеного російськими окупантами, призупинено. Усі термінові дії щодо збереження його залишків було виконано, далі роботу з відбудови літака продовжать після завершення війни в Україні.

Про це пише "Економічна правда" із посиланням на власні джерела. Зазначається, що працівниками ДП "Антонов" було завершено дефектацію знищеного Ан-225, яку потрібно було зробити терміново. Вцілілі деталі таким чином вдалося зберегти, тому компанія "зосередила ресурси на більш пріоритетних для держави задачах".

"Роботи фінансувались зі спеціального фонду на відбудову "Мрії", на балансі якого зібрано 3 млн дол. Переважну більшість з цих грошей підприємство отримало як роялті від продажів доповнення до гри Microsoft Flight Simulator із літаком Ан-225", – зазначає видання.

При цьому точна вартість нового літака ще не розрахована. Вона залежить від низки факторів, зокрема від того, чи вдасться "Антонову" використати у якості донорів російські літаки Ан-124-100 "Руслан" у Канаді та Німеччині. Ці літаки заарештували та можуть передати на користь України.

Нагадаємо, на початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року Ан-225 був знищений некерованою авіаційною ракетою у Гостомелі під Києвом. За неперевіреними даними, літак також був підірваний окупантами зсередини. Місто й аеродром "Антонов" понад місяць залишалися ареною жорстоких боїв. Гостомель був остаточно звільнений українськими військами 1 квітня 2022 року.

20 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив про плани добудувати другий Ан-225 на заміну знищеному літаку. Було зроблено кілька заяв про можливе завершення другого літака, хоча його будівництво в основному було призупинено через брак фінансування; на ДП "Антонов" оголошено збір коштів для відновлення літака. Наскільки ця надія є реальною в умовах війни, і навіть у майбутньому, сказати важко.