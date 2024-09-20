Авіатроща F-16 в Україні: ЗМІ дізнались найімовірнішу причину втрати літака

Вже були схожі прецеденти

Авіатроща українського винищувача F-16, під час якої загинув льотчик Олексій Месь, цілком могла виникнути через влучання уламків збитої російської ракети. І це не перший випадок втрати літака з такої причини.

Про це пише Breaking Defense із посиланням на джерела в Україні. Зазначається, що раніше два МіГ-29 і ще кілька інших літаків було нібито втрачено через влучання уламків збитих ракет.

За словами кореспондентів видання, пілот Олексій Месь у ніч катастрофи повинен був збивати російські ракети й безпілотники разом з іншими F-16. У цій обороні також застосовували системи Patriot та інші наземні батареї ППО.

Як каже джерело, цілком ймовірно, що під час роботи F-16 після успішного збиття російської ракети випадково пролетів через хмару уламків, які потрапили у двигун. На думку оборонного товариства України, це спричинило авіатрощу.

Також є ймовірність, що пілот Месь загинув до того, як зміг катапультуватися. Співрозмовник видання додає, що ця версія аварії виглядає як один із більш правдоподібних сценаріїв через минулі прецеденти, адже "раніше під час війни ми втратили чотири інших винищувачі через ту ж саму причину, що сторонні предмети в повітрі вивели з ладу літак".

"Так було втрачено два МіГ-29 і дві моделі Сухого. Цілком можливо, що цей F-16 тепер стає літаком № 5. Попередні втрати не викликали такої уваги, тому що це були не дорогі сучасні винищувачі в класі американських реактивних літаків", — каже джерело.

Один з військових офіцерів наголосив, що недопущення подібних ситуацій в майбутньому прямо пов'язано з наявністю в достатній кількості в Україні сучасних систем ППО.

"Треба надати нам додаткові засоби протиповітряної оборони, про які ми просимо понад два роки", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Заході назвали ймовірну причину катастрофи українського F-16 і це не російські ракети.